Saúde amplia rede de atendimento com contratação de mais 33 leitos de UTI

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) deu mais um passo no fortalecimento da assistência hospitalar nesta quarta-feira (25) ao contratar 33 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na rede privada. Do total, 28 são leitos adultos e 5 neonatais, que passam a integrar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os contratos foram firmados com o Hospital Anchieta Ceilândia e o Hospital São Mateus, conforme publicação no Diário Oficial do DF.

Com investimento de R$ 66,2 milhões, os contratos têm vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por até 120 meses, de acordo com a demanda assistencial. A medida busca ampliar a capacidade da rede pública para o tratamento de casos graves, garantindo atendimento qualificado e em tempo oportuno para pacientes em situação de alta complexidade.

Desde o início de junho, a SES-DF já contratou 93 leitos de UTI por meio do edital de credenciamento nº 5/2024, que prevê a oferta de mais de 200 leitos adultos, além de 14 neonatais e 17 pediátricos. A secretaria estima que novas empresas habilitadas serão convocadas nos próximos meses, permitindo uma expansão gradual da oferta de leitos na rede complementar.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)