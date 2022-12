Sarau gratuito leva arte e poesia ao Guará nesta quinta (15)

Promovido pelo FAC, evento será na Biblioteca Pública, entre 17h30 e 19h30, com exposição e poetas convidados

A Biblioteca Pública do Guará, localizada dentro do complexo cultural Casa de Cultura da cidade, vai receber uma programação diferente e gratuita nesta quinta-feira (15). Além de livros, das 17h30 às 19h30 o espaço vai oferecer atrações como exposição artística, participação de poetas convidados e distribuição de zines (revistas independentes) e lambe-lambes (pôsteres artísticos). Trata-se do sarau Cada Caminho é Um Poema, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e realizado pelo Coletivo Transverso.

“Fico feliz desse projeto ter chegado na Casa de Cultura, pois sou um admirador do Coletivo Transverso, já conhecia o trabalho que eles desenvolvem. É sempre uma experiência muito rica receber aqui os projetos apoiados pelo FAC para ocupar nosso espaço”, agradece o gerente de cultura do Guará, Julimar dos Santos.

O sarau é o resultado das oficinas de escrita criativa, zine, narrativas urbanas e lambe-lambe, que foram oferecidas na biblioteca desde o dia 29 de novembro pelo Coletivo Transverso.

“É um prazer fechar os ciclos das oficinas na Casa de Cultura do Guará. É o momento de celebração, onde a gente compartilha todos os materiais produzidos ao longo desses quatro meses de oficinas. Foi maravilhoso poder construir poesia com os moradores das regiões visitadas, criando uma poesia urbana autêntica e original”, comenta Patrícia Del Rey, uma das idealizadoras do projeto.

A escritora e atriz Karla Calasans é uma das poetas convidadas para o evento. A artista aproveita a oportunidade para lançar a segunda edição do livro de poesias e pinturas Nas bordaduras de um botão. A obra é composta por 21 poemas e 44 telas feitas com botão. O rapper, slammer, poeta, ator, intérprete, letrista e grafiteiro Mano Dáblio também será atração do evento.

Quem participar do sarau terá a oportunidade ainda de conferir a exposição Mulheres Guerreiras, da artista Lola, com 40 trabalhos talhados em madeira.

Serviço

Sarau Cada Poema é um Caminho

→ Biblioteca Pública do Guará (Guará II QE 25, ao lado da Feira do Guará)

→ Quinta-feira (15)

→ Das 17h30 às 19h30

Com informações da Agência Brasília