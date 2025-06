São Sebastião: homem é condenado a 27 anos por assassinato e tentativa de homicídio

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de São Sebastião obteve, nesta quinta-feira (26), a condenação de Marlon dos Santos Silva, conhecido como “Diabão”, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A pena foi fixada em 27 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o crime foi motivado por uma disputa armada entre grupos rivais. Os jurados acolheram todas as qualificadoras apresentadas pela Promotoria: motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e a intenção deliberada de matar.

O caso

O crime ocorreu na noite de 29 de janeiro de 2019, por volta das 22h, em São Sebastião. De acordo com a acusação, Marlon buscava vingança pela morte de um primo, supostamente causada por uma gangue rival. Acreditando que Marcelo Rodrigues estaria envolvido no assassinato, o réu foi até a residência de um homem, sob o pretexto de comprar drogas.

No local, ao avistar Marcelo, Marlon efetuou disparos contra ele, que morreu no local. O homem que havia sido chamado inicialmente também foi atingido, mas sobreviveu aos ferimentos.

A sentença reafirma o entendimento do Tribunal do Júri sobre a gravidade do crime e a periculosidade do réu, que permanecerá preso para cumprimento da pena.

