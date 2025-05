Santa Maria recebe Projeto Mulher Digital com cursos gratuitos neste mês

Com início em 26 de maio, o Projeto Mulher Digital abre inscrições para cursos gratuitos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e à promoção da autonomia financeira. São 800 vagas disponíveis para as áreas de Informática, Vendas Online, Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais. As aulas serão realizadas no Centro Empresarial de Santa Maria. As inscrições começam no dia 16 de maio e podem ser feitas pelo telefone (61) 99176-0875.

A coordenadora do Projeto, Wania Abreu, detalha que o empreendedorismo feminino no Distrito Federal enfrenta desafios como a dificuldade de formalização, a falta de capacitação em ferramentas digitais e a ausência de estratégias eficazes para impulsionar negócios online. “Para enfrentar esses obstáculos, foi criada uma trilha de qualificação, na qual os alunos irão realizar cursos abrangentes sobre gestão de redes sociais, tráfego pago, identidade visual e estratégias de vendas online”, explica.

São oferecidas 30 vagas presenciais nas cidades de Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga e Estrutural, e centenas de vagas online, ampliando o acesso à formação para mulheres de diferentes regiões do DF. Além das práticas, as participantes terão suporte na criação de manuais de identidade visual e no fortalecimento das redes sociais de seus negócios, que são ferramentas essenciais para quem deseja crescer no mercado digital e ampliar sua presença online.

“Outro impacto esperado é o engajamento contínuo das alunas em capacitações itinerantes futuras e oportunidades profissionais, aumentando suas possibilidades de qualificação e empregabilidade. Dessa forma, o projeto contribuirá significativamente para a inclusão digital, o empoderamento feminino e a geração de novas oportunidades de renda, promovendo transformações sociais e econômicas dentro do período de execução do curso”, finaliza Wania.