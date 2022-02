Samambaia vai receber Unidade Móvel do Na Hora na próxima segunda-feira (21)

Projeto piloto ficará na cidade até sexta-feira (25)

A Secretaria de Justiça e Cidadania vai inaugurar, nesta segunda-feira (21) o projeto Na Hora Mais Perto do Cidadão. A nova Unidade Móvel do Na Hora integra ficará estacionada em frente à Administração de Samambaia até 25 de fevereiro, de 9h às 17h.

“O Na Hora disponibiliza serviços essenciais à população do DF e cada local é estrategicamente pensado. A ideia é levar a Unidade Móvel a locais de grande circulação de pessoas e de fácil acesso, levando à população do Distrito o resgate da cidadania e a inserção social”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A inauguração será às 10h e a carreta contará com 14 pontos de atendimento; 1 ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade PcD; banheiro e copa para uso dos servidores; uma sala de TI; gerador com autonomia de 6h; ar-condicionado em toda a unidade; além de mobiliários e equipamentos modernos, para atender à população com qualidade e eficiência.

O atendimento móvel vai realizar ações prioritárias, promovendo a desburocratização do acesso do cidadão aos serviços públicos. Dessa forma, o cidadão poderá resolver suas demandas de forma ágil e eficaz até mesmo em Regiões Administrativas que ainda não possuem unidades fixas do Na Hora.

Vídeo: Jhonatan Vieira

Atualmente, o Na Hora possui unidades fixas para atendimento à população em 7 R.A.s:

• Plano Piloto (Rodoviária e Perícia Médica Federal);

• Taguatinga;

• Ceilândia;

• Sobradinho;

• Gama;

• Riacho Fundo;

• Brazlândia.

Estarão presentes com seus serviços os parceiros: Caesb, Detran, Neoenergia, Sedes, Secretaria de Economia, Procon, Secretaria de Trabalho e INSS, além do Instituto de Identificação da Polícia Civil, que disponibilizará 40 senhas diárias para emissão de RG no ônibus de atendimento da PCDF, de 9h às 15.