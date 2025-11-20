Salão do Imóvel ADEMI BRB abre as portas com mais de 3 mil unidades e condições especiais de financiamento

O mercado imobiliário do Distrito Federal abriu, nesta quinta-feira (20), um dos eventos mais aguardados do setor. A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (ADEMI-DF), em parceria com o Banco de Brasília (BRB), deu início ao Salão do Imóvel ADEMI BRB, realizado na Ala Sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A abertura contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, do presidente da ADEMI-DF, Celestino Fracon Júnior, além de autoridades, empresários e representantes do setor produtivo.

Com a oferta de mais de 3 mil imóveis residenciais, novos ou em construção, distribuídos por diversas regiões administrativas, o salão promete atrair interessados de diferentes perfis e faixas de renda. Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão negociar unidades com condições exclusivas, como financiamento de até 90% do valor do imóvel e taxa de 10,65% ao ano, além de 40% de desconto no seguro residencial para novos clientes do BRB.

Ao discursar na solenidade, o governador destacou a solidez da parceria entre o GDF e o banco. “Quero deixar bem claro que essa parceria não é de hoje e vai continuar durante muitos anos. O BRB hoje é o banco que mais financia imóveis no Distrito Federal, superando inclusive a Caixa Econômica Federal, o que me foi revelado esta semana numa reunião com o presidente da Caixa”, afirmou. Ibaneis também comentou a troca no comando da instituição, ressaltando que a escolha de Nelson para a presidência foi definida durante o encontro e representa continuidade.

Para a ADEMI-DF, o evento marca um novo ciclo. Celestino Fracon Júnior enfatizou a retomada do salão em um formato permanente. “Estamos muito animados. O Salão do Imóvel da Ademi já acontecia há bastante tempo, mas ainda sem uma periodicidade definida. Houve a interrupção durante a pandemia e, agora, decidimos perenizar o evento como o maior do setor imobiliário do Distrito Federal”, destacou.

Segundo ele, a edição reúne mais de 80% das construtoras e incorporadoras que atuam no DF, consolidando o espaço como uma das vitrines mais completas do mercado. Os visitantes encontrarão apartamentos de um a quatro quartos, coberturas, lotes e diferentes tipologias distribuídas por todas as regiões administrativas. “A grande vantagem do salão é justamente trazer todo mundo para o mesmo lugar. Pelo volume reunido, conseguimos negociações superespeciais, com condições diferenciadas junto ao nosso fomentador, o BRB, como taxas melhores e descontos em seguros”, explicou.

Com quase 3.500 unidades em oferta, a expectativa é que o evento receba de 4 mil a 5 mil visitantes até domingo. A movimentação prevista pode gerar cerca de R$ 100 milhões em negócios.

Para Leonardo Ávila, diretor-presidente da Faenge e vice-presidente administrativo-financeiro da ADEMI-DF, a retomada reforça a importância do salão como ferramenta estratégica de aproximação entre empresas e consumidores. “É a oportunidade que os empresários têm de colocar, em um mesmo local, todos os seus produtos para que a população do Distrito Federal conheça e identifique oportunidades de negócio”, afirmou. Ele também destacou o impacto institucional da participação. “Para os empresários, é mais um ponto onde, do ponto de vista institucional, a empresa pode mostrar ao mercado que está ao lado de grandes companhias e de entidades sérias, como é o caso da Ademi.”

Com 26 anos de atuação no Distrito Federal, a Faenge acumula mais de 3 mil unidades entregues e participa do salão para reforçar sua presença local. “Já temos um tempinho no mercado, oferecendo produtos de qualidade e entregas pontuais”, disse Ávila ao apresentar a trajetória da companhia.