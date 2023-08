Sala de Apoio à Amamentação 24h é inaugurada no Hospital de Base

Projeto Acolher e HBDF unem esforços para apoiar a saúde materna e infantil

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) inaugurou a Sala de Apoio à Amamentação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), um marco na promoção da saúde materno-infantil e na garantia de direitos das mulheres trabalhadoras. Sob a coordenação do projeto Acolher e com o espaço cedido pela superintendência do HBDF, a sala funcionará 24h por dia, oferecendo um ambiente acolhedor e adequado para as mães que estejam retornando ao trabalho possam ordenhar o leite materno de forma confortável e privada, mantendo, assim, o aleitamento materno mesmo enquanto estão longe de seus bebês.

A inauguração da sala é uma resposta às diretrizes do Ministério da Saúde, que incentiva a criação de espaços adequados para o aleitamento materno. Além de atender às exigências regulamentares, a Sala de Apoio à Amamentação representa um compromisso com a saúde e bem-estar das mães que passam pelo hospital.

A assessora técnica responsável pela coordenação administrativa do projeto Acolher e responsável pela implementação da Sala de Apoio à Amamentação para a Mulher Trabalhadora no Hospital de Base, Amanda Nataliane, se emocionou com essa conquista, e expressou sua gratidão: “É uma honra fazer parte de um projeto tão significativo para as mulheres e suas famílias. A amamentação é um ato de amor e saúde, e agora temos um espaço que valoriza e apoia essa iniciativa”.

“Estamos comprometidos em proporcionar o melhor ambiente possível para nossas colaboradoras, pacientes e as famílias. Esta sala é um exemplo de como podemos unir esforços para promover a saúde e o bem-estar,” afirmou a gerente administrativa do HBDF, Marina Rocha.

Com informações da Agência Brasília