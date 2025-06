Saiba como se defender de fraudes que miram o programa Jovem Candango

A Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF) emitiu um alerta nesta quarta-feira (25) sobre golpes que estão sendo aplicados em nome do programa Jovem Candango. Supostas empresas estariam utilizando aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, para enganar jovens com falsas promessas de inscrição. A SEFJ já acionou a Polícia Civil do DF para investigar o caso.

Para evitar que mais pessoas sejam prejudicadas, a secretaria divulgou uma série de orientações importantes:

Contato oficial: A SEFJ-DF não utiliza o WhatsApp como meio de comunicação com os candidatos. A convocação dos selecionados é feita exclusivamente por e-mail e telefonema.

Inscrições encerradas: Atualmente, não há processo seletivo aberto. Quando houver, o edital será divulgado no Diário Oficial do DF (DODF), no site da SEFJ, nas redes sociais oficiais do GDF e em veículos de imprensa.

Critérios de seleção: O programa não realiza entrevistas. A escolha dos participantes segue critérios do edital, com base na faixa etária de 14 a 22 anos e na situação de vulnerabilidade social.

Participação gratuita: Não é cobrada nenhuma taxa para ingressar no programa. Ao contrário, o jovem selecionado recebe benefícios como meio salário mínimo, vale-transporte, vale-alimentação e uniforme fornecidos pelo Governo do Distrito Federal.

Sem ameaças: A SEFJ-DF não envia mensagens de intimidação nem aplica penalidades por falta de comparecimento. Caso um jovem desista, a secretaria convoca o próximo da lista.

Canais seguros: Em caso de suspeita de golpe, a orientação é não responder às mensagens nem fornecer dados pessoais. A denúncia deve ser feita à SEFJ-DF pela Ouvidoria 162 ou pelo telefone (61) 99105-3027.

A SEFJ-DF reforça o compromisso com a segurança dos jovens e pede atenção redobrada a qualquer abordagem fora dos canais oficiais.

Com informações da Secretaria da Família e Juventude