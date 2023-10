Sabor de Escola classifica dois semifinalistas de Taguatinga

Os pratos que mais agradaram na competição e venceram a disputa foram o quibe escolar e o escondidinho: a cara do cerrado.

A procura pela melhor receita da alimentação escolar do Distrito Federal segue pelas 14 Regionais de Ensino da capital. Nesta quinta e sexta-feira (19 e 20), o time de jurados do Sabor de Escola foi à Escola Técnica de Brasília (ETB) de Taguatinga para eleger mais dois semifinalistas do concurso. Os pratos que mais agradaram na competição e venceram a disputa foram o quibe escolar e o escondidinho: a cara do cerrado.

Uma vitória deliciosa para Daniel João da Costa, 41 anos, e Rosana Leite Pacheco, 48, que abusaram da criatividade e originalidade das receitas. O quibe escolar de Daniel foi o primeiro classificado. A receita leva carne de patinho desfiada, com vagem, cenoura, queijo, arroz e mandioca-amarela no acompanhamento. Daniel, que atualmente trabalha no Centro de Ensino Médio Integrado de Taguatinga (CEMEIT), ficou muito feliz com a vitória.

A criatividade foi uma das tônicas da eliminatória de Taguatinga | Foto: Jotta Castro/SEE-DF

“Eu estou muito feliz em seguir para a próxima etapa. Estava bastante otimista. Tentei fazer o meu melhor e com bastante carinho. Minha receita vai legumes que não é muito do agrado dos estudantes, mas feita de forma diferente e criativa ganhou o sorriso deles na hora que apresentei. Para ficar ainda melhor, coloquei a mandioca amarela, que é de fácil preparo e faz um sucesso na escola”, disse o merendeiro.

O segundo prato classificado, o escondidinho, leva na receita carne seca suína, mandioca-amarela, manteiga, queijo, alho e cebola. A merendeira Rosana Leite Pacheco, do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 19 anos, não segurou a emoção pela vitória.

“Eu tive que inovar com a carne suína porque é de difícil aceitação dos alunos e de primeira eles amaramRosana Leite Pacheco, merendeira

“É uma alegria contagiante, não imaginei que iriar ganhar, pois todos os pratos ficaram deliciosos”, disse. De acordo com a merendeira, a inovação foi o segredo para conquistar os alunos e os jurados. “Eu tive que inovar com a carne suína porque é de difícil aceitação dos alunos e de primeira eles amaram, acho que o mesmo aconteceu com os jurados”, brincou.

A etapa regional do concurso Sabor de Escola em Taguatinga reuniu 27 competidores na disputa para uma vaga na seminal do concurso, marcada para novembro. Durante os dois dias de preparo e degustação das receitas na região pratos incríveis ganharam destaque pela originalidade. Entre os destaques, o pudim de abóbora com calda de caju, um delicioso filé de tilápia crocante, o surpreendente peixe ao molho com farofa de buriti e o hambúrguer artesanal, que todo aluno gosta.

Torcida organizada

Com receitas doces e salgadas, algumas com frutos do cerrado, elementos importantes que ao serem acrescentados nas receitas somam mais pontos, os merendeiros de Taguatinga surpreenderam. Alguns levaram torcida organizada para animar a disputa.

Na quinta (19), o primeiro dia da disputa, as alunas Millena Santos, de 15 anos, Giovanna Rodrigues, 13 anos, Anny Karoline Rodrigues, 14 anos, e Yasmin Oliveira, 14, se animaram para prestigiar uma merendeira especial. Alunas do 8º e 9º anos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 12, de Taguatinga, elas compareceram ao evento com faixa para demonstrar o carinho que sentem pela profissional que prepara a alimentação na escola.

“A gente queria demonstrar o quanto a Eliete é especial. Não é a toa que a chamamos de tia, pois ela nos permite essa aproximação todos os dias na escola, além de preparar uma galinhada e um macarrão cremoso delicioso”, conta Yasmin.

O momento mais especial foi quando as alunas levantaram a faixa para homenagear a cozinheira onde se lia “O CEF 12 Taguatinga tem a melhor merendeira do DF! Vai Eliete! A vitória é sua!”.

Emocionada, a cozinheira agradeceu pelo carinho das alunas. “Eu fico muito feliz por essa homenagem porque faço o meu trabalho há anos com muito amor e dedicação. Ter esse reconhecimento dos alunos é gratificante, diz a merendeira.

Próxima etapa

A etapa regional de ensino do concurso Sabor de Escola continua na próxima semana, em Ceilândia, na Escola Parque Anísio Teixeira e em Brasilândia, na Escola Classe (EC) 09. Serão as últimas Regionais de Ensino a receberem a etapa regional do concurso que vai eleger a melhor receita da alimentar escolar do DF. Depois dessa etapa, o Sabor de Escola segue para a semifinal, de onde sairão as oito finalistas.

*Com informações da Agência Brasília