Todos os brasilienses que fazem parte dos grupos prioritários para vacinação contra gripe (influenza) poderão garantir a proteção neste sábado (23). A Secretaria de Saúde (SES-DF) terá atendimento em 14 regiões administrativas.

A campanha de vacinação contra a gripe é voltada para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade (PPL) e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições específicas de saúde. Quem tiver as doenças previstas deve comparecer a um local de vacinação com documentos que comprovem a condição clínica.

Quem pode se vacinar

Também serão atendidas categorias profissionais específicas, como professores, profissionais de saúde, de segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, de transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional. Nesses casos, é importante comprovar a ocupação profissional com crachá ou contracheque, entre outros documentos que possam identificar o trabalhador.

É necessário, ainda, comparecer a um dos locais de atendimento com documento de identificação e a caderneta de vacinação. Mesmo quem já recebeu imunizantes contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar.

Veja os locais de vacinação.

Dengue, covid e outras doenças

Também haverá oferta de vacinas contra a dengue para o público infantojuvenil – de 10 a 14 anos. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal.

Já para se vacinar contra a covid-19, crianças de 6 meses a 5 anos podem tomar a vacina, que foi inserida no calendário de rotina. A partir dos seis anos de idade, pode receber o imunizante quem não tiver o esquema básico de duas doses. O reforço com a bivalente é restrito para grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, dentre outros.

A SES-DF também prossegue com a aplicação dos imunizantes do calendário de vacinação, conforme a faixa etária. A única exceção é a BCG.

Não haverá vacinação no domingo (24). Já na segunda-feira (25), o atendimento volta ao funcionamento de rotina nos mais de cem locais de vacinação no DF.

*Com informações da Agência Brasília.