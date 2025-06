Rua de Lazer do Guará terá clima junino e atrações para toda a família no domingo (29)

A tradicional Rua de Lazer do Guará entra no ritmo das festas juninas neste domingo (29), com uma programação recheada de atrações para todas as idades, das 8h às 16h. Com entrada gratuita, o evento espera reunir mais de duas mil pessoas ao longo do dia e conta com o apoio da Administração Regional do Guará. A organização é feita por uma comissão formada por líderes comunitários, jornalistas e produtores culturais.

Entre os destaques estão o pedal junino – passeio ciclístico com ciclistas fantasiados com roupas típicas – e a apresentação da Quadrilha Pé de Moleque. Fundado em 2015, o grupo mistura a dança tradicional com o uso de patins, criando uma versão radical que encanta o público.

A criançada terá diversão garantida com brinquedos infláveis, trenzinho, pintura de rosto, oficinas de slime e de pipas. Haverá ainda feira de artesanato, oficina de bordados, batalha de rima, encontro de xadrez e doação de livros.

Na área da saúde, a programação inclui tenda de vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e exame de pressão ocular. Também estão previstas atividades esportivas como golzinho e pingue-vôlei, promovidas pela Gerência de Esportes da Administração do Guará.

“É um momento de encontro, de alegria e integração entre as famílias. A Rua de Lazer já virou tradição e ganha ainda mais vida com o clima junino”, afirma o administrador em exercício do Guará, José Manoel Neto.

Para garantir o conforto do público, banheiros químicos serão disponibilizados no local.

Arte: Administração do Guará

Caminhada do Forró

A Caminhada do Forró também estará de volta nesta edição. O cortejo cultural contará com apresentações dos grupos Forró Pé de Mulé, Potência do Cerrado, Trio Caxicó e Cangaceiros do Cerrado, além da poesia matuta de Fabinho Guida.

A iniciativa é promovida pelo Festival Kombinando Cultura e Ideias e pela Confraria Diversão e Arte, com o objetivo de valorizar o forró como patrimônio cultural imaterial do Brasil e apoiar sua candidatura a patrimônio da humanidade.

“Temos compromisso com a cultura popular, e o forró faz parte dela e de nossas vidas. Estamos em campanha pela valorização do ritmo”, afirma o organizador Miguel Alves.

*Com informações da Administração Regional do Guará