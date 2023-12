Roupa Nova e Naiara Azevedo se apresentam no Réveillon Cidade Luz 2024

A programação faz parte do Réveillon Cidade Luz 2024 que conta com R$ 5 milhões de investimento do GDF

A Esplanada dos Ministérios receberá a chegada de um novo ano no Distrito Federal. A celebração contará com apresentações musicais e culturais gratuitas a serem realizadas na área central de Brasília (Esplanada dos Ministérios), às margens do Lago Paranoá (Praça dos Orixás), em Ceilândia (Praça da Bíblia) e em Planaltina (Setor Recreativo). A programação faz parte do Réveillon Cidade Luz 2024 que conta com R$ 5 milhões de investimento do GDF.

“A festa da virada de Brasília é mais do que uma tradição anual; é a expressão vibrante da nossa cultura e vitalidade. O Réveillon Cidade Luz 2024 veio também para democratizar o acesso à cultura, descentralizando as celebrações para diferentes regiões do Distrito Federal, para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de vivenciar essa festa e se conectarem com a arte e a música”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes.

Na Esplanada dos Ministérios subirão ao palco grandes nomes da música brasileira. Do sertanejo estarão as duplas Heverton e Heverson (19h) e Israel e Rodolffo (1h) e a cantora Naiara Azevedo (20h40). Já o grupo de pop rock Roupa Nova ficará responsável pelo show da virada, marcado para as 22h40.

Em Planaltina artistas locais e convidados se revezarão no palco montado no Setor Recreativo, próximo ao Restaurante Comunitário. A grande atração é a sertaneja Naiara Azevedo, que se apresenta às 23h. Em Ceilândia, a Praça da Bíblia será o cenário da festa que terá rap, forró e sertanejo. O show principal da noite é da sertaneja Luiz Martins, a partir das 23h30.

Já Praça dos Orixás, localizada na Prainha do Lago Paranoá, a programação começa mais cedo no sábado (30) com shows do grupo cultural Obará (18h), da cantora Renata Jambeiro (20h), da banda 7 na Roda acompanhada de Kiki Oliveira (22) e da artista Dhi Ribeiro (1h30). No domingo (31), a festa tem início a partir das 18h com o samba da Aruc e segue pela madrugada quando o grupo Obará se apresenta.

“Nesta noite, celebramos não apenas a virada do ano, mas também a união por meio da música e da expressão artística, fortalecendo laços comunitários e ressaltando a importância de uma cultura acessível e compartilhada por todos”, completou o secretário.

Confira a programação do Réveillon Cidade Luz 2024

SÁBADO (30)

Praça dos Orixás – Prainha

16h – Entardecer dos Ojás

18h – Grupo Cultural Obará

20h – Renata Jambeiro

22h – 7 na Roda e Kiki Oliveira

0h – Dhi Ribeiro

1h30 – Encerramento

DOMINGO (31)

Praça dos Orixás – Prainha

17h – DJ

18h – Aruc Samba Show

19h30 – Samba e Magia

21h – Bom Partido e Clara Nogueira

23h – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

0h – Fogos e Tradicional Cascata

0h30 – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

1h – Ase Dudu

3h – Grupo Obará

5h – Encerramento

Esplanada dos Ministérios

19h – Heverton e Heverson

20h40 – Naiara Azevedo

22h40 – Roupa Nova

1h – Israel e Rodolffo

Praça da Bíblia – Ceilândia

18h – Tropa de Elite

19h – Pedro Paulo e Matheus

20h30 – Neto LX

23h30 – Luiza Martins

1h30 – Banda Imagem

Setor Recreativo – Planaltina

18h – Banda Fuzo

19h – Brazilians Band

20h – Cida Avelar

21h – Daniel Beira Rio

22h – Amanda Amaral

23h – Naiara Azevedo

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília