Rotas turísticas e artesanato do DF serão divulgados na 32ª Expotchê

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) marcará presença na 32ª Expotchê, que ocorre de 6 a 15 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Neste ano, a grande novidade será a apresentação das rotas turísticas gastronômicas do DF, além de uma mostra especial de artesanato local.

A secretaria contará com dois espaços distintos: um dedicado à promoção das tradicionais rotas turísticas de vinho, queijo e cachaça, e outro voltado à valorização do artesanato produzido por artistas da capital. Os dois estandes têm como foco a valorização da produção local e o fortalecimento da imagem de Brasília como destino turístico.

“A Secretaria de Turismo sempre esteve presente na Expotchê, que já faz parte do calendário oficial de eventos de Brasília. Nesta edição, teremos um estande institucional com divulgação das rotas turísticas, como as do vinho e do queijo, e a oportunidade de conhecer a produção local do café, chocolate e cachaça. Essas rotas revelam não apenas a qualidade da nossa produção, mas também o grande potencial turístico da capital em nível nacional e internacional”, afirma o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

O objetivo da iniciativa é fortalecer o posicionamento de Brasília como o terceiro maior polo gastronômico do país, destacando a diversidade e a excelência dos produtos locais. “No segundo estande, a experiência é dedicada ao artesanato local, com peças que refletem a identidade cultural da capital”, acrescenta o secretário.

O estande da secretaria dedicado ao artesanato apresentará obras de 20 artesãos e manualistas de Brasília, incluindo peças em madeira, crochê, arranjos de flores desidratadas do cerrado, entre outros.

Essas produções refletem a criatividade e identidade cultural do DF, funcionando como vitrine da rica iconografia local e reafirmando o valor do artesanato como expressão autêntica da cultura brasiliense.

A Expotchê é uma celebração vibrante das tradições gaúchas e dos demais estados do Sul do Brasil, promovendo cultura, turismo, negócios e integração entre os povos. Ao longo de suas edições, consolidou-se como referência nacional na valorização da cultura sulista e no fortalecimento da economia familiar tradicional.

Serviço

32ª Expotchê

Data: 6 a 15 de junho

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

*Com informações da Setur-DF