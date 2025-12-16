ROTAM prende homem com fuzil de uso restrito em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (15), um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em Taguatinga. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de ROTAM, por volta das 15h40.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um fuzil semiautomático calibre 5.56x45mm, além de três carregadores compatíveis com o armamento, retirando de circulação um equipamento de alto poder ofensivo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e as providências legais cabíveis foram adotadas.