ROTAM apreende haxixe, MDMA e cocaína em operação contra o tráfico em Vicente Pires

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal, realizada na noite desta segunda-feira (15/12/2025), resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em Vicente Pires. A ação foi conduzida pelo Batalhão de ROTAM, com base em informações do serviço de inteligência, e teve como foco o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes na região.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 146 placas de DRY (haxixe), cerca de mil comprimidos de MDMA e duas porções de cocaína. Além das drogas, foram encontradas duas máquinas de cartão de crédito, supostamente utilizadas para facilitar a comercialização dos entorpecentes, e um veículo vinculado à atividade criminosa.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia responsável, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.