ROTAM apreende grande quantidade de maconha e prende suspeito de tráfico em Ceilândia

Na noite desta quinta-feira (20), policiais militares da ROTAM prenderam um homem por tráfico de drogas após receberem uma denúncia realizada diretamente por um morador, na QNM 26, Conjunto C, em Ceilândia.

Ao chegarem ao endereço informado, os militares avistaram dois homens. Um deles acelerou o passo ao perceber a aproximação da equipe, enquanto o outro seguiu em direção contrária. Ambos foram alcançados e abordados.

Durante a busca pessoal, foram encontradas pequenas porções de maconha e cocaína. No decorrer da ação, a esposa de um dos abordados autorizou a entrada da equipe na residência.

Dentro da casa, os policiais localizaram, sob a pia da cozinha, 20 tabletes de maconha. Em um balde na área externa, foram apreendidos meio tablete adicional da droga, outra porção fracionada, além de uma faca e uma balança de precisão, itens comumente utilizados para preparação e divisão do entorpecente.

Após a apreensão, o suspeito assumiu ser o proprietário das drogas e afirmou que recebeu o material como forma de pagamento de uma dívida.

Diante das evidências, os envolvidos e todo o material recolhido foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.