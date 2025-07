ROTAM apreende cerca de R$ 600 mil em drogas e prende dois homens em Samambaia

Policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) apreenderam uma grande quantidade de drogas na QR 831 de Samambaia, no fim da tarde deste domingo (6).

Com apoio do serviço de inteligência da PMDF, as equipes confirmaram a veracidade das informações e realizaram a abordagem no endereço indicado. No local, foram encontrados 43 tabletes de skunk — variação mais potente da maconha —, cada um pesando cerca de 1 kg, além de outras 10 porções menores da droga, duas balanças de precisão e materiais utilizados no preparo e na venda dos entorpecentes.

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, o valor estimado da apreensão chega a R$ 600 mil. O caso segue sob investigação.