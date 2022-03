Ricardo Stuckert ministra palestra sobre novo livro em escola de Brazlândia

Ricardo Stuckert estará no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de Brazlândia para ministrar uma palestra aos alunos sobre seu novo livro

Na segunda-feira, 21 de março, a partir das 9h30, o fotógrafo Ricardo Stuckert estará no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de Brazlândia para ministrar uma palestra aos alunos sobre seu novo livro, Povos originários: guerreiros do tempo.

Desenvolvido desde a década de 1990, o projeto registra a vida e os costumes de dez etnias que guardam as florestas do Brasil. Em edição bilíngue e capa dura, a obra reúne textos escritos por antropólogos, sociólogos e integrantes das próprias comunidades, além das fotos capturadas por Stuckert.

O livro explora a diversidade e a pluralidade da cultura indígena, evidenciando as especificidades de cada um dos povos retratados e contribuindo para quebrar com a figura estereotipada indígena presente no imaginário do brasileiro.

Com destaque nacional e internacional por sua atuação como fotógrafo político, além do seu trabalho como diretor de fotografia do longa Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar de Melhor Documentário, em 2020, Ricardo Stuckert capturou as singularidades e tradições de cada um dos povos originários que compõe a obra, fazendo as imagens ganharem o mundo.

Sobre o autor:

Ricardo Stuckert (@ricardostuckert) tem mais de trinta anos de profissão. Começou a fotografar a Amazônia e teve seu primeiro contato com os povos originários do Brasil em 1997. Desde então, por meio de suas lentes, procura mostrar a diversidade e a pluralidade da cultura indígena, além de ressaltar a importância destes povos como guardiões da floresta. Carrega a tradição e a experiência da família Stuckert, atuando predominantemente nas áreas de fotojornalismo e fotografia artística documental.

Serviço:

Palestra sobre o livro Povos originários: guerreiros do tempo com Ricardo Stuckert

Data e horário: Segunda, 21/03, às 9h30

Local: Centro de Ensino Médio (CEM) 01 Brazlândia

Endereço: Quadra 04, Área Especial no 2, Setor Sul, Brazlândia/DF