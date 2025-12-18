Riacho Fundo II ganha primeira creche pública com capacidade para 188 crianças

O Riacho Fundo II acaba de ganhar o seu primeiro Centro de Ensino da Primeira Infância (Cepi). Aguardado por décadas pelos seus 70 mil habitantes, o Flor de Magnólia foi oficialmente entregue à população nesta quinta-feira (18) pelo governador Ibaneis Rocha. A nova unidade tem capacidade para atender a 188 crianças em tempo integral e amplia a oferta de educação infantil na região, que passa a contar, pela primeira vez, com uma creche própria da rede pública.

Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância do espaço para as famílias e para o desenvolvimento das crianças. “Estamos entregando mais um Cepi, com 188 crianças atendidas, e isso é motivo de muita alegria. É educação e carinho para essas crianças, e também a oportunidade para as mães deixarem seus filhos e poderem trabalhar e ajudar suas famílias. Inaugurar mais um Cepi representa mais liberdade para as famílias e educação para as crianças”, completou.

De acordo com a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, a entrega somada às outras políticas públicas para a educação infantil atendem a demanda na região. “Nós vamos zerar a fila de espera por creches aqui no Riacho Fundo II. Isso porque nós temos também instituições parceiras e o Cartão Creche. Então, vai ter vaga para todo mundo. Esse é o nosso planejamento já para o ano que vem”, acrescentou a chefe da pasta.

Foram investidos R$ 7.217.375,64 na construção do espaço, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e contrapartida do Governo do Distrito Federal (GDF). A obra foi executada pela empresa Elshaday Engenharia Ltda, com fiscalização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

