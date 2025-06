Revisão para prova teórica do Detran-DF está com inscrições abertas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai oferecer, nestes sábado (28) e domingo (29), aulas gratuitas de revisão para a prova teórica do processo de habilitação. O curso Revisão para Obtenção de CNH é destinado a candidatos que já tenham reprovado pela segunda vez na prova e será realizado de forma intensiva: sábado o dia todo com intervalo para almoço; e domingo somente pela manhã.

As aulas serão na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na 913 Sul, das 8h às 12h10 e das 13h30 às 17h40, no sábado, e das 8h às 12h10 no domingo.

Durante as aulas, os candidatos revisarão conteúdos referentes às regras de trânsito, legislação, direção defensiva, primeiros socorros e noções de funcionamento do veículo.

Avaliação

Ao final dos dois dias de revisão, os alunos respondem um questionário de avaliação, no qual têm se mostrado satisfeitos com o formato do curso e a qualidade das aulas. “O índice de sucesso do curso tem sido muito bom. Os candidatos que participaram das edições anteriores avaliaram de forma muito positiva o uso da metodologia ativa de aprendizagem em nossas aulas. Para eles, a abordagem dos conteúdos com situações práticas de trânsito, explicação teórica e momentos para tirar dúvidas facilitam muito o aprendizado”, explica o gerente da Escola Pública de Trânsito, Marcelo Granja.

Inscrições

Serão oferecidas 20 vagas e os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na EPT, com atendimento agendado pelo Portal de Serviços. O candidato deve levar consigo a Carteira de Identidade no dia e horário agendados para realizar a inscrição.

