Réveillon terá 100 vagas para ambulantes

Foi publicado nesta quarta-feira (17) o edital de chamamento público para a seleção de ambulantes que desejam trabalhar no réveillon. A Secretaria Executiva das Cidades (Secid) vai cadastrar os interessados nesta sexta-feira (19), das 9h às 17h, no térreo do edifício-sede do Instituto Brasília Ambiental, localizado na SEPN Quadra 511, Bloco C, Edifício Bittar.

Para o cadastramento, é necessário apresentar original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço em nome do ambulante ou declaração de residência.

O edital disponibiliza 50 vagas para barracas e 50 para caixeiros, sendo reservadas duas de cada modalidade para pessoas com deficiência. A área de montagem para barraca de alimentação é de 20 m² (4 m x 5 m), e a de consumação, de 16 m² (4 m x 4 m), totalizando 36 m². Já a área destinada ao caixeiro (circulante) é de 4 m² para carrinho ou mesa retrátil e de 6 m² para carrinho com churrasco.

O resultado dos ambulantes habilitados será publicado na tarde do dia 22, na aba de “Editais” do site da Secretaria de Governo. As licenças eventuais serão entregues no dia 30, no Anexo do Buriti, das 9h às 16h, ocasião em que também serão repassadas orientações sobre o trabalho no evento.

Não será entregue autorização fora do dia e do horário estipulados. Em caso de impossibilidade de comparecimento do contemplado, a licença poderá ser retirada por terceiros, mediante procuração. Outras regras podem ser consultadas no edital.

*Com informações da Secretaria de Governo (Segov-DF)