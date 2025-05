Reuniões preparatórias para a 6ª Conferência Distrital das Cidades têm datas definidas 

A comissão organizadora da 6ª Conferência Distrital das Cidades (CDC) aprovou, nesta segunda-feira (12), as datas e horários das quatro reuniões preparatórias do evento. Os encontros com a população iniciarão em 31 de maio e continuarão nos dias 7 e 14 de junho, e 5 de julho, sempre das 8h às 13h.

As regiões administrativas que receberão a sociedade para discutir as políticas urbanas do Distrito Federal serão Gama, Taguatinga, Planaltina e Plano Piloto. Cada área foi escolhida conforme localização geográfica, disponibilidade de espaços apropriados para os eventos e acessibilidade. Por isso, a população das regiões administrativas foi agrupada levando em consideração a área de cada reunião.

O objetivo das reuniões é discutir de forma ampla e democrática as questões cruciais sobre as políticas distrital e nacional de desenvolvimento urbano. Para isso, haverá o credenciamento dos participantes, uma palestra inicial e depois a divisão da população em grupos para debaterem os principais assuntos em salas.

“Os encontros terão painéis, grupos de discussão e plenárias, onde ocorrerá a votação das propostas prioritárias da conferência e a eleição de delegadas e delegados para participarem da 6ª CDC”, informou a coordenadora executiva da comissão organizadora da 6ª CDC e secretária adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Tereza Lodder.

Depois da leitura dos nomes das delegadas e delegados eleitos para representar as regiões na conferência distrital, serão votadas nas plenárias as propostas a serem enviadas à 6ª CDC. Após isso, os representantes do DF serão eleitos na CDC e irão para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para outubro.

A próxima reunião da comissão organizadora da 6ª Conferência Distrital das Cidades está marcada para 19 de maio, às 10h, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF), localizado no 18° andar do Edifício Number One, no Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 01 da Asa Norte. A comissão é composta por 22 integrantes, sendo 9 do Governo do Distrito Federal (GDF), 2 do Poder Legislativo e 11 representantes da sociedade civil.

Tema

O tema da conferência será A Função Social da Cidade e da Propriedade, princípio que estabelece a regulação do direito de propriedade de maneira que o interesse coletivo prevaleça sobre o interesse individual. Já o lema será Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas, destacando a importância da busca de maior justiça social e de mais participação democrática.

Apoiados no tema e no lema, os debates da 6ª CDC serão pautados em torno de três eixos: articulação entre os principais setores urbanos e políticas públicas; gestão estratégica e financiamento; e grandes temas transversais. A ideia é propor políticas e soluções sustentáveis para os problemas urbanos que a sociedade enfrenta.

Confira as datas e locais das reuniões

→ 31/5

Região: Gama (local a definir)

População: Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Água Quente

→ 7/6

Região: Taguatinga (local a definir)

População: Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Brazlândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Riacho Fundo, Águas Claras, Estrutural, SIA, Vicente Pires e Arniqueira

→ 14/6

Região: Planaltina (local a definir)

População: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Arapoanga

→ 5/7

Região: Plano Piloto (local a definir)

População: Plano Piloto, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Lago Sul, Lago Norte, Park Way, Varjão, Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã

*Com informações da Seduh