Reunião de indicadores do HRSM foca nas metas atingidas no primeiro trimestre de 2025

Uma reunião mensal de indicadores de desempenho do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) contou com todos os gestores da unidade, e foi realizada nesta quarta-feira (16), no auditório da unidade hospitalar e analisou os números do primeiro trimestre. O objetivo é avaliar se as metas do contrato de gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) estão sendo cumpridas e o que pode melhorar.

Desta vez, a apresentação dos dados foi realizada pelo analista de TI e assessor técnico da Gerência Geral de Assistência, Geraldo Augusto Silva. Dentre os destaques estão os números de atendimentos realizados no primeiro trimestre de 2025.

A meta de consultas médicas de urologia, por exemplo, é de 200 mensais – o primeiro trimestre deste ano alcançou o número com êxito, realizando um total de 1.178 consultas na especialidade.

Já a ortopedia e traumatologia conseguiu alcançar uma marca de 11.160 consultas médicas no primeiro trimestre de 2025 – a meta mensal é de 1.083. A área de ginecologia/obstetrícia também ultrapassou a meta com folga – foram 7.209 consultas no trimestre, sendo que a meta mensal é de 458 consultas.

Sazonalidade pediátrica

Durante o encontro, foi apresentado o artigo Análise do Atendimento Pediátrico na Emergência do Hospital Regional de Santa Maria: Perfil Epidemiológico, Demandas Assistenciais e Intervenções Estruturantes.

O período de análise do estudo foram os três primeiros meses de 2025, quando foram registrados 7.617 atendimentos na emergência pediátrica do HRSM. A maioria dos casos foi classificada como risco intermediário – amarelo (67,2%) e laranja (19,8%) –, evidenciando alta demanda por condições de média complexidade.

Considerando o período de sazonalidade pediátrica, ao comparar o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, observa-se uma variação significativa nos atendimentos de pediatria no HRSM, com destaque para o mês de março de 2025.

“No primeiro trimestre de 2024, foram registrados 8.307 atendimentos pediátricos, enquanto no mesmo período de 2025 esse número foi de 7.617, representando uma redução de 8,3% no total de atendimentos trimestrais”, explicou Geraldo.

No entanto, quando analisado especificamente o mês de março, observa-se um comportamento distinto: em março de 2024, foram realizados 2.887 atendimentos, enquanto em março de 2025 esse número subiu para 3.070 atendimentos, configurando um aumento de 6,3%.

*Com informações da Agência Brasília