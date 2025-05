Retorno do projeto Pôr do Sol no Parque da Cidade é adiado

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) informou, nesta sexta-feira (16), o adiamento do retorno do projeto Pôr do Sol no Parque da Cidade, que estava previsto para este fim de semana. A nova data de estreia será divulgada em breve, após a conclusão de reparos na estrutura do local.

De acordo com a pasta, a decisão foi motivada por um imprevisto técnico: o rompimento de uma tubulação comprometeu a estrutura da área onde o evento é realizado, deixando o espaço tomado por lama. Além disso, as condições climáticas típicas do período — com temperaturas mais baixas e menor incidência de sol no fim da tarde — também influenciaram no adiamento.

“A área onde ocorre o evento foi tomada por lama após o rompimento de uma tubulação, o que inviabiliza o uso do espaço neste momento. Já iniciamos os reparos e em breve teremos o local totalmente revitalizado para receber o público com a segurança e o conforto que ele merece”, afirmou Todi Moreno, administrador do Parque da Cidade.

Sucesso de público em 2024, o Pôr do Sol no Parque da Cidade é um projeto que promove cultura, música, gastronomia e lazer gratuito, com foco na valorização dos espaços públicos e na convivência entre as famílias do DF. Para esta segunda edição, a programação será ampliada, com brinquedoteca, feira de artesanato, espaço gastronômico e apresentações ao vivo — sempre com entrada gratuita e curadoria democrática.

A SEL-DF reforça que está trabalhando para garantir que a próxima edição ocorra com toda a segurança e qualidade esperadas pelo público.