Resultados de contratações são apresentados a Conselho de Governança

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e as secretarias da Economia, Saúde, Educação, Casa Civil e Segurança Pública participaram, na segunda-feira (30), da reunião ordinária do Conselho de Governança Pública do DF (CGOV). O encontro teve como foco a apresentação de boas práticas em governança nas contratações públicas e o fortalecimento de mecanismos de integridade na administração distrital.

Durante a reunião, o auditor de Controle Interno da CGDF, Robson Lopes, apresentou o Guia de Gestão de Riscos nas Contratações, elaborado com linguagem acessível e orientações práticas sobre a elaboração de matrizes de riscos e os benefícios da ferramenta para a tomada de decisões mais seguras e eficientes.

A Subcontroladoria de Governança e Compliance (Sugov/CGDF) destacou as ações voltadas à integridade no setor privado, com ênfase na adesão ao Pacto Brasil, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) que estimula empresas a assumirem compromissos públicos com a integridade empresarial. A Sugov também apresentou competências fundamentais como a proposição de diretrizes para promoção da governança nos órgãos do GDF, a avaliação de programas de integridade de empresas contratadas pelo poder público e a simplificação de relatórios de integridade.

Já a Secretaria de Segurança Pública do DF expôs suas boas práticas na área de contratações, com foco na profissionalização e valorização dos agentes públicos e na padronização documental dos processos administrativos.

Como iniciativa inovadora, a Sugov propôs ainda a criação de um projeto-piloto para aferição do Índice de Maturidade de Comitês Internos de Governança Pública (IMCig). O projeto pretende levantar diagnósticos sobre o funcionamento dos comitês, identificar gargalos, propor melhorias e estimular o aperfeiçoamento dos requisitos do modelo de governança pública adotado pelo DF.

Com informações da CGDF