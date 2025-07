Resultado definitivo de teste de habilidade da seleção de brigadistas é divulgado

O Instituto Brasília Ambiental divulgou em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (4), o resultado definitivo da terceira etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de chefe de esquadrão e brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais. Na publicação consta a lista dos candidatos chamados para a quarta etapa do certame que é a do Curso de Formação. Haverá dois grupos da capacitação: o primeiro terá aulas nos dias 7 a 11 de julho de 2025 e o segundo, no período de 14 a 18 de julho de 2025.

“O papel desempenhado pelos brigadistas é fundamental para a proteção do nosso Cerrado. Especialmente no período de estiagem, quando os incêndios florestais tendem a se intensificar. Por isso, é tão importante a realização deste processo seletivo”, disse a governadora em exercício Celina Leão.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer destaca que “estamos concentrando esforços na ampliação da nossa capacidade de resposta e também em democratizar o acesso ao processo seletivo. Oferecer o curso de formação dentro da seleção é garantir mais oportunidades a quem quer contribuir com a preservação do Cerrado”.

As aulas teóricas ocorrerão no turno matutino (das 8h às 12h), no Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Samambaia, localizado na Rodovia DF-460, subcentro leste, Complexo Boca da Mata, Lote 1. As aulas práticas, no turno vespertino, no Parque Distrital Boca da Mata, no Setor E Sul, de Taguatinga.

A preservação do Cerrado é uma das temáticas do curso de formação

Para participar do curso é obrigatório apresentar documento de identificação original com foto e usar traje com calça comprida tipo jeans ou de tecido resistente, camiseta de manga curta ou longa e calçado fechado, preferencialmente tipo coturno. A não observância dessas regras implica na eliminação do candidato no certame. Assim como a falta a qualquer dia do curso, sem a devida justificativa legal.

Serão aprovados os candidatos de qualquer função que obtiverem nota igual ou superior a 10 pontos nesta etapa. Aqueles que forem aprovados e não se enquadrarem no número de vagas para contratação imediata e estiverem classificados até o limite de 50% dessas vagas, comporão o cadastro de reserva e poderão ser convocados a qualquer tempo, durante o período de validade do certame, obedecida a ordem de classificação. Os demais candidatos, que excederem esse limite, serão desclassificados.

Por fim, o deslocamento até os locais de realização do curso é de responsabilidade exclusiva do candidato e, é recomendado o comparecimento com chegada antecipada aos locais das aulas teóricas e práticas, a fim de viabilizar a identificação e a assinatura da lista de presença.

*Com informações do Brasília Ambiental