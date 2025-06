Restaurantes comunitários promovem ação de educação alimentar e nutricional com pratos juninos

Os restaurantes comunitários do Distrito Federal entraram no clima das festas juninas nesta quarta-feira (18), mas com um ingrediente especial: a promoção da educação alimentar e nutricional. As ações, realizadas durante o horário do almoço, destacaram os benefícios dos alimentos típicos dessa época e incentivaram escolhas mais saudáveis pela população.

Entre as orientações, os frequentadores receberam informações sobre os nutrientes do amendoim, do milho e da pipoca — três itens tradicionais das festas juninas. O amendoim, por exemplo, é fonte de gorduras boas; o milho, além de ser energético, contribui para a saúde do coração, da pele e do cérebro; já a pipoca é rica em fibras e vitaminas que auxiliam no controle da glicemia.

As unidades foram decoradas com bandeirolas e elementos juninos, e os materiais educativos — como cartazes e fôlderes — explicavam os benefícios e os cuidados necessários com o consumo desses alimentos. Embora nutritivos, muitos deles também possuem altos teores de calorias, gorduras e açúcares, como alertou a nutricionista Emilayde Paiva, do Restaurante Comunitário do Varjão. “É fundamental ensinar à população a desfrutar desses alimentos de maneira mais saudável, incorporando esses ingredientes com moderação e priorizando opções naturais”, orientou.

No restaurante do Varjão, os visitantes puderam experimentar uma receita balanceada de canjica e receberam um fôlder com o passo a passo da preparação. O espaço também foi palco para a apresentação da quadrilha mirim Filhos do Sol, formada por crianças e adolescentes da comunidade.

O cardápio especial do dia incluiu arroz, feijão, carne suína ao molho barbecue, omelete de forno, abobrinha refogada com cheiro-verde, salada, suco e, como sobremesa, a tradicional canjica.

Para a secretária substituta de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo, as ações mostram que o papel dos restaurantes comunitários vai além de oferecer refeições acessíveis. “É muito importante que a nossa população saiba que os Restaurantes Comunitários vão além de servir uma boa comida. É preciso conscientizar sobre a importância da alimentação saudável para prevenir doenças”, afirmou.

As atividades de educação alimentar são promovidas mensalmente e abordam temas variados, com o objetivo de orientar famílias em situação de vulnerabilidade sobre como manter uma alimentação equilibrada e prevenir problemas de saúde por meio da nutrição.

Com informações da Sedes-DF