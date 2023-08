Restaurante Comunitário do Sol Nascente serve 20 mil refeições em sete dias

Unidade abriu as portas pela primeira vez em um domingo e oferece três refeições ao custo diário de R$ 2

Inaugurado pelo governador Ibaneis Rocha há sete dias, o Restaurante Comunitário do Sol Nascente já serviu 20 mil refeições entre café da manhã, almoço e jantar nesse período. A unidade, que abriu as portas em um domingo pela primeira vez neste fim de semana, atraiu um bom público da região.

O almoço ofereceu estrogonofe de carne, batata doce refogada, beterraba, tomate, arroz branco e feijão, além de doce de banana de sobremesa e suco. Menu aprovado pela família Gomes que esteve no restaurante neste domingo (20).

“Se colocar na ponta do lápis quanto custaria fazer um almoço para seis pessoas é possível economizar bastante almoçando aqui. A comida é o que mais excede, porque é um gasto diário. Com uma economia dessas, a pessoa pode até pensar em comprar uma moto para trabalhar ou outro investimento”, afirma a aposentada Iracema Gomes.

O agricultor Egnaldo Rosa de Lima almoçava no local pela quinta vez na semana. Ele elogiou a comida e o tratamento dos funcionários. “Esse valor com certeza ajuda. Hoje em dia você não sabe o que faz com R$ 0,50 ou com R$ 1. Aqui nós fazemos uma refeição completa”, destacou.

Diariamente, a população pode consumir café da manhã e jantar a R$ 0,50, cada, e almoço a R$ 1, totalizando três refeições diárias por apenas R$ 2. A expectativa é que o restaurante sirva anualmente 1,3 milhões de refeições, sendo até 3,6 mil por dia. Nessa unidade, o pagamento em Pix é aceito, assim como o de cartão e dinheiro.

Morador do Sol Nascente há dez anos, o pintor Raimundo Nonato Ferreira Costa comprou quatro marmitas para a família. Ele também saiu satisfeito com as refeições. “Aqui a comida é boa, de qualidade, e não encontramos por esse valor lá fora”, pontuou.

Iracema, Egnaldo e Raimundo se somam a tantas outras pessoas que frequentam o restaurante recém-inaugurado. A boa média de refeições servidas era esperada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), responsável pelos restaurantes comunitários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em sete dias de funcionamento, foram 2.035 cafés da manhã, 11.965 almoços e 6 mil jantares servidos. Está dentro das nossas expectativas, com boa aceitação do público. Nosso contrato é para servir 3,6 mil refeições por dia e essa marca deve ser atingida em breve”, afirma a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Vanderlea Fatima Cremonini.

Aos frequentadores é válido lembrar o horário de funcionamento do restaurante. Ele abre as portas no café da manhã das 7h às 9h, no almoço das 11h às 14h e no jantar das 17h às 19h.

Recém-inaugurado

O novo Restaurante Comunitário do Sol Nascente/Pôr do Sol fica localizado na Quadra 105, Trecho 2. A cidade é a primeira do DF a dispor de dois restaurantes, sendo que o primeiro fica na QNR 01 Área Especial nº 2. Com uma distância de 6,5 km entre eles, a estimativa é que as duas unidades ofereçam 5,6 mil refeições diárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Executada pela Novacap, a estrutura conta com salão equipado com mesas e cadeiras, cozinha industrial, área de preparo de sucos, sobremesas, carnes e saladas, armazenamento de alimentos, câmara de resfriamento e congelamento, administração, sala de nutrição, depósito de materiais de limpeza, banheiros públicos, vestiários, caldeira, central de GLP, Casa de Bomba, lixeira, depósitos e bicicletário.

Com informações da Agência Brasília