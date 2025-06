Restaurante Comunitário de Samambaia passa a oferecer jantar e funciona todos os dias

Para reforçar a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal, o Restaurante Comunitário de Samambaia, conhecido como Rorizão, passou a oferecer jantar a partir desta sexta-feira (27). A unidade, que já servia café da manhã e almoço, agora funciona todos os dias da semana — incluindo domingos e feriados — com três refeições diárias a preços acessíveis.

Com a ampliação, o Rorizão se torna o 15º restaurante comunitário do DF a operar em horário integral, atendendo os cerca de 240 mil moradores de Samambaia. A medida segue a meta do Governo do Distrito Federal (GDF) de universalizar o modelo em todas as unidades.

Os pagamentos, antes limitados a dinheiro e Pix, agora também podem ser feitos via cartão de crédito, débito, Cartão Prato Cheio e Cartão DF Social, ampliando o acesso da população.

Reformado desde janeiro, o restaurante passou por intervenções estruturais como pintura, acessibilidade, melhorias no sistema elétrico, hidráulico e de combate a incêndios, além de renovação dos banheiros e da câmara fria. A reabertura simbólica contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, e teve feijoada no cardápio inaugural.

Segundo a secretária, o restaurante serviu cerca de 1 milhão de refeições em 2024 e, com a ampliação, a expectativa é de crescimento. Uma pesquisa com a comunidade indicou uma média de 5.437 refeições diárias, totalizando 978.660 refeições previstas entre julho e dezembro deste ano.

As refeições nos 18 restaurantes comunitários do DF custam R$ 1 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã e no jantar, totalizando R$ 2 por dia. Pessoas em situação de rua são isentas do pagamento.

Para moradores como o pintor Luciano Ferreira de Almeida, de 64 anos, a reabertura representa mais do que economia. “Sempre almocei aqui, e agora posso vir todos os dias. A comida é boa e o preço cabe no bolso. É uma bênção”, disse.

Inaugurado em setembro de 2001, o Rorizão foi o primeiro restaurante comunitário do DF, nomeado em homenagem ao ex-governador Joaquim Roriz. A iniciativa foi regulamentada em 2009 e desde então tem se expandido como política pública de combate à fome e promoção da dignidade alimentar.

*Informações da Agência Brasília