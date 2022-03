Restauração do pavimento da W3 Sul avança

A licitação está prevista para 13 de abril, às 9h, no auditório da Secretaria de Obras. Os interessados em participar do certame podem acessar o edital

Mais um passo foi dado em direção à restauração do pavimento da W3 SUL. O Governo do Distrito Federal lançou o edital de licitação nesta semana, com investimento estimado em R$ 28.316.873,01, para a contratação de empresa responsável pelos serviços de restauração do pavimento da W3 Sul, incluindo a construção de duas faixas em pavimento rígido para os ônibus.

A licitação está prevista para 13 de abril, às 9h, no auditório da Secretaria de Obras. Os interessados em participar do certame podem acessar o edital e anexos no site da secretaria. Além da pavimentação, ficará a cargo da a empresa contratada readequar o sistema de drenagem da via em função da necessidade de realocação das bocas de lobo.

“A troca do pavimento das faixas de rolamento e implantação da faixa de concreto na pista destinada ao tráfego do transporte coletivo garantirá a qualidade necessária para a mobilidade dos usuários dessa importante via comercial do DF”, reforça a subsecretária de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras, Ery Brandi.

Reforma das calçadas

Já é o segundo anúncio de licitação de obras para a W3 Sul somente neste ano. “Após concluir as calçadas, estacionamentos e becos das quadras 500, vamos focar a restauração do pavimento da via e a recuperação das calçadas entre as quadras 703 e 715”, adianta o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “A licitação dos serviços de reforma das calçadas, cujo edital foi lançado em 21 de janeiro, está avançada, e a assinatura com a empresa vencedora deve ocorrer nos próximos dias. Em breve, já teremos obras em andamento”.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, a empresa contratada será responsável pelos serviços de demolição das calçadas existentes, construção de calçada de concreto armado em áreas de acesso a lotes, construção de calçada não armada nas demais áreas indicadas em projeto, implantação de bloco intertravado de concreto nas faixas de serviço com acesso a lotes, plantio de grama batatais nas demais faixas de serviço, colocação de lixeiras e execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil.

Investimento

Juntas, as duas obras previstas para a W3 Sul somam um investimento de R$ 30.047.744,47, recursos originários dos cofres da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). Os valores foram repassados à Secretaria de Obras por meio de um convênio celebrado entre as duas instituições.

“O investimento permitirá que, novamente, a população tenha uma experiência prazerosa de lazer, convivência e consumo pela via comercial da W3, resgatando, inclusive, a história da própria cidade”, lembra o presidente da Terracap, Izidio Santos Junior.

*Com informações da Agência Brasília