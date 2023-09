RenovaDF forma mais 2 mil alunos e chega a 1,6 mil equipamentos reformados

Os formandos do 3º ciclo de 2023 passaram pelo curso profissional de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões

O RenovaDF, o programa de qualificação do Governo do Distrito Federal (GDF), formou, nesta quarta-feira (20), mais uma turma de mais de 2 mil alunos. Os diplomas foram entregues pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) durante cerimônia no Ginásio do Cruzeiro.

Os formandos do 3º ciclo de 2023 passaram pelo curso profissional de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões como: jardineiro, serralheiro, pedreiro e pintor.

Uma novidade nesta formatura é que os alunos puderam contar com o apoio da agência do trabalhador itinerante, que emitiu centenas de encaminhamentos de vagas de empregos. Além disso, o GDF ofereceu microcrédito via programa Prospera, para quem deseja abrir uma empresa, e também disponibilizou o serviço da junta comercial aqueles que desejassem abrir o primeiro CPNJ.

“O que a gente vê de mais bonito nisso tudo é a integração dos alunos. Muitas vezes pessoas que estavam isoladas dentro de casa sem perspectiva de conseguir um novo emprego. É uma nova oportunidade, eles chegam dentro desse programa com a interação que fazem entre os tutores alunos e a comunidade e passam a ter esperança novamente. A esperança é muito importante para que as pessoas consigam renovar as suas vidas, e isso ouvimos nos depoimentos de cada um desses alunos”, destacou o governador Ibaneis Rocha. Ainda segundo o chefe do Executivo, “só transformando a vida das pessoas a gente transforma a própria vida”.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Thales Mendes, reforçou que a população pode demandar os serviços do programa. “Esses alunos reformaram cerca de 200 equipamentos e outros 100 estão sendo recuperados pelas turmas em andamento, transformando as cidades e os ambientes. Cabe lembrar que a população pode demandar a reforma dos equipamentos públicos de cidades indo até as administrações regionais. A secretaria consolida os pedidos, faz uma vistoria e reforma o equipamento

Aprendizagem

Neste 3º ciclo os alunos atuaram no Gama, Taguatinga, Candangolândia, Park Way, Cruzeiro, Vila Planalto, Sobradinho, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Riacho Fundo I, Café Sem Troco, Brazlândia, Águas Claras e Varjão, além de um viaduto no Plano Piloto. A turma ainda contou com 180 pessoas em situação de rua.

Uma das formandas é a dona de casa e moradora de São Sebastião, Antônia Patrícia. Ela recuperou equipamentos públicos no Recanto das Emas e se mostra satisfeita com o aprendizado. “Soube do programa por pessoas que já fizeram e me inscrevi também. Deixava meus filhos em casa de manhã e de tarde ia para o curso. Foi uma oportunidade de aprender a fazer reparos em casa sem precisar chamar ninguém. Aprendi a pintar, gostei muito dessa parte e já vou fazer algo em casa para o fim do ano”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A copeira Cléia Gomes mora em Brazlândia e participou dessa turma do RenovaDF. Ela também gostou do trabalho de pintura e está aberta a novas oportunidades no mercado de trabalho. “Tinha tentado entrar três vezes no RenovaDF e na quarta fui contemplada. Gostei muito, minha irmã tinha participado e elogiado o programa. O que mais gostei foi de pintar. Aprendi a mexer com brocha, com tinta. Estou aberta a novas oportunidades agora”, disse.

Sobre o programa

O RenovaDF promove capacitação profissional para facilitar o ingresso no mercado de trabalho, além de reformar espaços públicos. Os participantes recebem salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradores do DF, em situação de desemprego e natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país.

‌Desde o lançamento, em 2021, o programa formou mais de 12 mil pessoas. Em 2023, ele entregou diplomas a 1,3 mil alunos no 1º ciclo, e está capacitando 1,5 mil no 2º ciclo e 2,5 mil no 3º ciclo. O total de equipamentos públicos reformados é de cerca de 1,6 mil em 21 cidades. Ao longo deste ano o projeto terá seis ciclos.

As informações são da Agência Brasília