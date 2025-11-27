Renascimento do autódromo: como este GDF destravou a obra de uma das pistas mais icônicas do Brasil

Apesar de ter sido inaugurado em 1974 como um dos principais equipamentos esportivos da capital, o Autódromo Internacional de Brasília passou anos sem qualquer modernização significativa. A situação se agravou após 2014, quando o espaço teve as atividades encerradas e, desde então, acumulou desgaste estrutural, pistas deterioradas e instalações defasadas. Por mais de dez anos, o local permaneceu fechado, enfrentando abandono progressivo e mantendo ainda o asfalto original, muito distante das exigências atuais de segurança necessárias para receber competições de alto nível.

Durante muito tempo, a tão esperada reforma parecia apenas uma promessa distante. Até que, em 2021, foram dados os primeiros passos para sua recuperação — um esforço que culmina agora na devolução do complexo à população do Distrito Federal, com o evento de reinauguração do local: a penúltima etapa do ano da Stock Car, neste dia 30.

Recuperar o complexo, que possui uma das maiores pistas de automobilismo do Brasil, foi um dos desafios assumidos por este Governo do Distrito Federal (GDF). Diversos entraves foram vencidos até que a obra fosse iniciada e dividida em três etapas, com a primeira fase focada na qualificação da pista, o que permite a reabertura do espaço apto a receber grandes eventos.

“Primeiro temos que ressaltar que nós tentamos iniciar essa obra em 2022. Tivemos muitos problemas na questão do asfalto. A licitação também ficou parada um período no Tribunal de Contas [do Distrito Federal]. Graças a Deus, conseguimos ultrapassar esses entraves burocráticos e a empresa começou as obras aqui”, recorda o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

“No mais, é agradecer a compreensão de todos, da imprensa e da população do Distrito Federal. Procuramos fazer tudo com muito carinho”, acrescentou. “São quase 12 anos que o autódromo não funcionava e agora a gente devolve isso para a sociedade, para a população do Distrito Federal.”

Trabalho em etapas

O GDF iniciou os primeiros trabalhos no local ainda em 2021 com uma intervenção asfáltica feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), órgão responsável pela construção do espaço, com projeto do engenheiro Samuel Dias. A obra serviu de base para a implantação do novo asfalto. Durante os serviços, uma amostra do pavimento original foi colhida para integrar o Museu Histórico, Artístico e Científico (MuDER).

“O Departamento de Estradas de Rodagem faz parte da história da construção de Brasília. Participou da construção e da manutenção dos principais monumentos da nossa cidade, e o autódromo é um deles. O departamento está acostumado a fazer rodovias e autoestradas, e construir um autódromo realmente é algo muito bacana para a nossa história”, destacou o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Sobre o processo de reconstrução, ele explicou: “Tivemos que fazer um estudo desde o projeto inicial. Porque há 20 ou 30 anos, os veículos alcançavam até 200 km por hora. Hoje, ultrapassam 300 km. O DER entrou também alterando curvas, porque os raios são diferentes. Tudo foi pensado para dar segurança para os pilotos e chancelado pela Confederação Brasileira de Automobilismo”.

Em 2022, o governo transferiu a gestão do Autódromo Internacional de Brasília da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) para o Banco de Brasília (BRB), com concessão válida por 30 anos. O novo contrato marcou um avanço decisivo no processo de reforma do espaço, cujas obras tiveram início em 2022 e, depois, foram retomadas em fevereiro de 2025, quando a licitação foi liberada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), após um ano e sete meses de análise e espera pela autorização.

Um novo autódromo

Com investimento de R$ 60 milhões, a primeira etapa da reforma teve como foco preparar e qualificar a pista para competições, fazendo as devidas adequações. A maior intervenção desta fase foi no asfalto. Completamente modificado, o pavimento passou a ser similar ao utilizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. São 20 centímetros de camada de gap graded, técnica que permite melhor aderência com o pneu, evita deformações permanentes e garante resistência de drenagem, além de ter durabilidade estimada de 20 anos.

A obra manteve o traçado original, considerado pioneiro e bastante elogiado, com algumas modificações para ampliar a capacidade de competições. Agora os 5.384 metros de extensão da pista podem se desdobrar em seis configurações distintas — sendo três traçados principais — para atender diferentes categorias de automobilismo e motociclismo nacionais e internacionais. Também foram criadas novas curvas, totalizando 16; uma chicane antes da reta final; e a curva principal recebeu inclinação de cinco graus.

A reforma envolveu ainda uma ampla intervenção técnica para refazer a terraplanagem e a drenagem, além do paisagismo.

“Foi um projeto complexo, porque, quando a gente contratou a empresa para fazer o diagnóstico, era um cenário. Quando fomos analisar in loco, descobrimos coisas como tubulações que estavam todas quebradas embaixo da terra… Tivemos que praticamente refazer toda a estrutura de drenagem do autódromo”, lembrou o superintendente do BRB Autódromo, Fernando Distretti. “A pista também teve que praticamente refazer o nível dela, então da pista original a gente aumentou 4 cm de altura, para tirar toda a parte de flexão e bumps [solavancos] que tinham na pista.”

Prevista para 2026, a segunda etapa contemplará a entrega definitiva dos boxes — um total de 40 —, do kartódromo, que passará a ser homologado para disputas, e do centro médico. Já a terceira fase inclui a instalação de novos empreendimentos dentro do complexo no chamado Racing Center, com lojas de carros e equipamentos esportivos, áreas de eventos e um Museu do Automobilismo.

Com informações da Agência Brasília

