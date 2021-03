Registros em ouvidorias no DF devem ser feitos via site e telefone 162

Atendimento presencial funcionará apenas em órgãos que estão na exceção do decreto sobre restrições devido à Covid-19

O serviço de ouvidorias do Distrito Federal será prestado preferencialmente pela internet por meio do endereço ouv.df.gov.br e pelo telefone 162, devido as restrições impostas pela pandemia.

Agora, as regras se aplicam ao período de vigência do Decreto 41.841, de 27 de fevereiro de 2021.

Já o atendimento presencial especializado será prestado apenas pelas Ouvidorias dos órgãos e entidades que estão na exceção. Confira aqui.

O atendimento pelo telefone 162 ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos feriados e fins de semana, das 8h às 18h. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de telefone fixo ou celular. Já pelo ouv.df.gov.br é possível fazer o registro a qualquer momento.

Canal oficial

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) ressalta que a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do Sistema de Gestão de Ouvidorias, é o canal oficial para que a população do DF realize qualquer tipo de denúncia, reclamação, solicitação, informação, sugestão ou elogio relacionado a servidores e serviços públicos do DF.

Questões envolvendo o descumprimento das regras decretadas nesse fim de semana por conta da pandemia ou possíveis irregularidades na vacinação contra a Covid-19 também podem ser registradas nos canais recomendados. A Ouvidoria-Geral abriu, inclusive, assuntos específicos no Sistema OUV-DF para facilitar e agilizar o acesso do cidadão ao serviço.

Serviço

Registro de demandas on-line: ouv.df.gov.br

Registro de demandas pelo telefone: 162, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos feriados e fins de semana, das 8h às 18h

Registro de demandas presenciais: apenas em órgãos listados no Decreto 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. É importante verificar as restrições diretamente com o órgão ou entidade antes de se dirigir ao local.

