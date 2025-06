Região da Feira dos Importados passará por requalificação urbana para melhorar circulação de pedestres e motoristas

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou o projeto de requalificação urbana do entorno da Feira dos Importados, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Com foco em acessibilidade, segurança e mobilidade, a proposta foi elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (17). A iniciativa atende a uma demanda antiga dos feirantes e da comunidade local.

O projeto contempla intervenções no sistema viário e nas áreas públicas externas à feira, com destaque para a ampliação e readequação de calçadas com piso tátil, instalação de rampas de acessibilidade, criação de plataformas elevadas e travessias seguras para pedestres. Está prevista também a reorganização do estacionamento e a implantação de novo paisagismo na região.

Entre os números previstos, estão a construção de 9,4 mil m² de novas calçadas acessíveis e 12,3 mil m² de áreas verdes, com o plantio de 104 árvores. O novo espaço também contará com 971 vagas para carros, 63 para motos, 92 para bicicletas e 10 para caminhões. Parte dos estacionamentos será construída com blocos de concreto intertravado, para facilitar o escoamento da água da chuva.

A coordenadora de Elaboração de Projetos da Seduh, Juliana Manganelli, afirmou que a proposta prioriza o bem-estar da população que circula na área, especialmente em dias de maior movimento. “A prioridade foi garantir mais acessibilidade, conforto térmico e segurança, além de organizar melhor o trânsito de veículos e pedestres”, destacou.

Segundo a Seduh, o projeto foi elaborado com base em um levantamento topográfico detalhado e nas demandas apresentadas pela Associação dos Feirantes e pela cooperativa local. “É uma resposta às necessidades que eles apontaram. O movimento de quinta a domingo é muito intenso, e havia uma grande necessidade de ordenar a circulação para reduzir engarrafamentos e melhorar o fluxo de pessoas e veículos”, completou Manganelli.

A área total de intervenção soma cerca de 81,3 mil m² e vai beneficiar também os visitantes da Ceasa e dos atacadistas do SIA. Com a aprovação do projeto urbanístico, a próxima etapa ficará a cargo da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, que deverá elaborar os projetos executivos complementares, orçar os serviços e, em seguida, lançar o processo de licitação.

A requalificação da região tem como base a Lei Distrital nº 6.888/2021, que visa organizar e qualificar áreas públicas ocupadas por associações e atividades de relevante interesse social e urbano no DF. A iniciativa se soma a outros projetos em andamento ou já concluídos, como os das regiões da W5 Norte, Setor Comercial Sul, Avenida Hélio Prates e Praça do Relógio.

Já estão finalizadas e entregues à população as obras nas regiões da W3 Sul, Avenida Paranoá, Setor Hospitalar Sul e Setor de Rádio e TV Sul, reforçando a política de requalificação urbana promovida pelo GDF.

Com informações da Agência Brasília