Região central de Brasília ganha ações de manutenção em áreas públicas

Nesta quarta-feira (16), o Governo do Distrito Federal (GDF) concluiu um mutirão de serviços em diversos pontos da cidade, como parte da preparação para o aniversário de 65 anos de Brasília. Mais de 70 toneladas de lixo verde, entulhos e materiais inservíveis, além da realização de poda de árvores, roçagem e manutenção de bocas de lobo e vias asfaltadas foram realizadas.

As atividades foram coordenadas pelo GDF Presente, por meio da equipe do Polo Central 3, em parceria com a Administração Regional do Plano Piloto e do Lago Sul, e com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). “Estamos comemorando o aniversário de Brasília desde já, com muitas ações na cidade, por meio de vistorias e acompanhamento prévios das demandas. Com a ajuda dos órgãos responsáveis, conseguimos garantir uma ação efetiva e resolutiva”, explicou o coordenador do Polo Central 3 do GDF Presente, Alexandro Cesar.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, destacou que as equipes da Administração realizam serviços diários de limpeza em áreas da região, incluindo parquinhos infantis e quadras residenciais. “Nossas equipes seguem um cronograma de demandas para a realização de limpeza e zeladoria. Diariamente retiramos lixo, galhos e folhas de áreas comuns, como parquinhos infantis. A conservação da limpeza nos espaços públicos é um compromisso coletivo. Cuidar da nossa cidade é um gesto de respeito com o próximo e com o meio em que vivemos”, afirmou Olímpio.

Ações pontuais

As equipes do GDF Presente executaram serviços de limpeza ambiental nas proximidades da ponte Honestino Guimarães, que dá acesso ao Pontão do Lago Sul. Ao todo, foram retiradas 24 toneladas de entulhos, inservíveis e lixo verde das margens do Lago Paranoá e de bocas de lobo.

No mesmo local, também foram concluídas ações como roçagem e frisagem nos acessos à ponte, além da substituição e manutenção de 12 tampas de caixas de concreto danificadas e da manutenção asfáltica na ciclovia do Pontão.

Já nas quadras do Plano Piloto, as equipes recolheram cerca de 50 toneladas de materiais inservíveis, sendo 24 toneladas somente no Noroeste. Nessa região, também foram feitas manutenções em bocas de lobo, na via W7, e em meios-fios.

Outras frentes de serviço incluíram a coleta de inservíveis no canteiro central em frente ao Pátio Brasil e na 711 Norte. Na 308 Sul, em frente ao Clube da Vizinhança, e no Setor de Rádio e TV Sul, foram realizados trabalhos de poda.

GDF Presente

Criado em 2019, durante o governo de Ibaneis Rocha, o GDF Presente tem como objetivo promover ações emergenciais por meio de forças-tarefas que solucionem de forma imediata os problemas nas cidades do Distrito Federal.

O programa envolve a atuação conjunta de diversos órgãos do governo, que cedem mão de obra, matéria-prima e equipamentos. Entre eles estão a Companhia Energética de Brasília (CEB), a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o DER-DF, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), além das administrações regionais da capital.

*Com informações de Thais Umbelino, da Agência Brasília