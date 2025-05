Reforma do asfalto em trecho da DF-001 melhora a segurança e a mobilidade de quem passa pelo Itapoã

O Governo do Distrito Federal (GDF) finalizou a reforma completa de um trecho de 2,5 km da DF-001, localizado na altura do Itapoã Parque. Com investimento de R$ 2,2 milhões, a obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e incluiu fresagem, recomposição do asfalto e nova sinalização, proporcionando uma via mais segura, moderna e confortável para os motoristas e pedestres da região.

Segundo Geraldo Jacinto, chefe do 2° Distrito Rodoviário do DER, os serviços foram realizados principalmente no período noturno para minimizar o impacto no fluxo de trânsito. Ele destaca a importância da rodovia, que liga o Paranoá e o Itapoã às regiões do Colorado, Sobradinho, Planaltina e Fercal. “É uma área com grande movimentação comercial, escolas e crescimento populacional. A reforma traz mais qualidade de vida e segurança para quem utiliza a via”, afirma.

Cerca de 20 mil motoristas passam diariamente pelo trecho reformado. Entre eles, o comerciante Herikson de Almeida Galvão, de 54 anos, que utiliza a via de carro, moto e bicicleta. Ele elogia as melhorias: “No dia que a via ficou pronta e andei pela primeira vez, achei uma maravilha. Melhorou demais.” Herikson ressalta ainda que a nova pavimentação proporciona deslocamento mais ágil, diminui os riscos de acidentes e reduz os custos de manutenção dos veículos. “Antes, os buracos destruíam o carro e geravam despesas. Agora, ficou excelente para todo mundo, ajuda até no bolso do cidadão, além do bem-estar.”

O estudante Felype Bezerra Moreira, 18 anos, também aprova as mudanças. Ele passa pelo local diariamente a caminho do programa jovem aprendiz. “Ficou muito bom e ajuda ciclistas, pedestres e motoristas. É muito importante para a comunidade e eleva a qualidade de vida de todos.”

Com a conclusão da obra, as equipes do DER seguem instalando as últimas sinalizações para completar a modernização do trecho. A DF-001, renovada, promete facilitar o deslocamento e garantir mais segurança a quem transita por essa importante ligação regional.