Reforma da Piscina com Ondas custará R$ 8 milhões

Localizado no estacionamento 7 do Parque da Cidade, a área da antiga Piscina com Ondas sofrerá uma mudança radical em sua paisagem

O projeto de reforma da Piscina com Ondas do Parque da Cidade Sarah Kubitschek entra em processo de licitação ainda neste mês de janeiro. O local também deverá abrigar um complexo aquático com área de rio lento e espaço para crianças com tobogã. “O que é importante ressaltar é que é um projeto muito bem fundamentado e a empresa contratada para fazer essa parte tem muita experiência no ramo, o que dá mais segurança para o processo de licitação e execução”, afirma a secretária de Esporte e Lazer do DF, Giselle Ferreira.

A obra será executada em três fases, sendo que a primeira abrange a recuperação da piscina. A empresa escolhida para fazer o trabalho terá 120 dias para concluir essa etapa inicial, que conta com investimento de R$ 8 milhões, de emenda parlamentar da distrital Celina Leão.

O valor total do investimento é de R$ 22 milhões. “O restante do recurso será captado à medida que a obra avançar para as demais etapas. Nossa meta é focar nessa primeira parte que já tem recursos”, esclarece a secretária.

Localizado no estacionamento 7 do Parque da Cidade, a área da antiga Piscina com Ondas sofrerá uma mudança radical em sua paisagem. Quem frequentou o espaço de lazer, um dos mais queridos e populares do DF, vai perceber a mudança estrutural no local. Serão 30 metros quadrados de extensão.

“Fui muitas vezes na Piscina de Ondas nos anos 80, era uma grande sensação, um dos points de Brasília”, lembra o ortopedista Fabrício Toledo de Souza, 45 anos.

Uma terceira e última fase será dedicada à criação de área para as crianças. A expectativa é que a nova Piscina com Ondas do Parque da Cidade e expansão sejam entregues à população ainda este ano. Um modelo de gestão administrativo do espaço está sendo estudado.

“Queremos democratizar da melhor forma possível”, antecipa a secretária de Esporte. “O Parque da Cidade se mistura com a história de Brasília, do DF, faz parte das lembranças de muitas pessoas; e, a pedido do governador Ibaneis, estamos trazendo de volta para a população seus espaços de recreação.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque da Cidade renovado

Bem centralizado e ambiente agradável para práticas esportivas e de lazer, o Parque da Cidade Sarah Kubistchek – que chega a receber cerca de 100 mil pessoas no fim de semana -, passou por uma série de mudanças em 2021.

“Bem interessante esse novo modelo para o local que marcou toda uma geração”, diz, feliz com a notícia da recuperação da piscina.

O projeto que será licitado agora em janeiro apresenta planejamentos arquitetônico, de engenharia, topográfico e hidráulico para a reforma do local. Em um segundo momento, será construída a passagem que abrigará uma correnteza de águas brandas conhecida como rio lento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em ação compartilhada com o GDF Presente e o apoio de parceiros como a Novacap, DER, Detran, SLU e outros órgãos do governo, entre eles a Secretaria de Esporte e Lazer, inúmeras intervenções foram feitas no local, tornando o espaço mais seguro e confortável para os frequentadores.

Uma das mais significativas ações foi a reforma das 27 quadras poliesportivas, que, além de pintura nova, receberam adereços como traves de gols, aros e tabelas de basquete. Serviços de limpeza em toda a área verde foram executados, como roçagem, poda de grama e retirada de galhas, folhas e troncos de árvores. É um trabalho de extrema importância, pois evita o entupimento das bocas de lobo e bueiros.

Com informações da Agência Brasília