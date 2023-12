Reforma da Feira do Núcleo Bandeirante beneficia mais de 100 comerciantes

Espaço foi inaugurado pelo governador Ibaneis Rocha neste sábado (16). Com aporte de R$ 11,7 milhões, obra contemplou instalação de telhas metálicas, recuperação e padronização dos boxes e banheiros, entre outros serviços

Dia de festa para os feirantes e frequentadores da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros – Pai. O espaço foi reinaugurado pelo governador Ibaneis Rocha, neste sábado (16), após passar por ampla ampliação e reforma.

Com investimento de R$ 11.783.570,16, a obra transformou o local. Boxes, banheiros e praça de alimentação foram padronizados; houve a troca da cobertura por telhas metálicas; os sistemas hidráulicos e elétricos estão novinhos em folha e o de gás encanado foi individualizado. O local também passa a ter internet gratuita pelo programa WiFi Social da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF).

“Frequento essa feira há mais de 20 anos, conheço todos os feirantes, fui batizado nessa cidade. É um sonho grande para mim essa obra completa, com iluminação e urbanização. Agradeço a população do Núcleo Bandeirante pelo carinho. Há muito a ser feito aqui, como a reforma da Avenida Comercial para que tenhamos uma cidade cada vez mais organizada. E sobre a feira espero que toda a população desfrute dessa obra maravilhosa”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), a empreitada iniciou-se em 2021 e ocorreu em duas etapas para que os permissionários pudessem seguir trabalhando. A primeira fase foi entregue em novembro de 2022 e contemplou a reforma da praça de alimentação e de 66 boxes. A segunda entregou o restante das unidades, no setor de queijos, aves e porcos, devolvendo o espaço aos feirantes completamente diferente do que era antes da reconstrução.

“Estamos entregando uma obra emblemática. É a feira mais moderna do DF e poucas no Brasil têm essa infraestrutura. Foi um grande desafio essa obra”, frisou o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite.

‌A obra integra um pacote de reformas nos espaços do DF, conhecidos por oferecer lazer e tradição aos brasilienses. O DF conta com 38 feiras permanentes e cerca de 17 mil feirantes. Já foram entregues as unidades do Gama, conhecida como Feira Galpãozinho, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Candangolândia, M Norte (Taguatinga), Sobradinho, Brazlândia e São Sebastião.

A Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros – Pai recebeu o novo nome no dia 8 deste mês, após sanção da Lei nº 7.346/2023, proposta pelo deputado distrital Hermeto. O pai do atual governador do DF faleceu em 2017 e foi um dos pioneiros do espaço, inaugurado em 1976.

A família do governador Ibaneis Rocha prestigiou a homenagem. Estiveram no local a mãe Maria Mercedes, os irmãos Érica Borges Barros Nazareth e Renato Borges Barros, o tio Antonino Rocha Barros e a tia Nilmar Rocha Barros.

Lista de melhorias

Com área de 5.398,50 m², sendo 4.042,30 m² de área construída, a feira ganhou mais quatro boxes, passando a totalizar 112 unidades. São 17 de alimentação, nove galinheiros, cinco queijarias, duas peixarias e dois verdurões, além de 76 unidades de comércio variado, como doces, cereais, temperos, gêneros alimentícios e vestuário.

Há também área para abate, alojamento e venda de animais, parquinho infantil, banheiros – sendo dois para pessoas com deficiência (PcD), locais para descarte de lixo e inservíveis, doca para carga e descarga, e estacionamento com 118 vagas.

O presidente da Associação dos Feirantes do Núcleo Bandeirantes (Afeban), Edson Clístenes, afirmou que, além da ampliação dos boxes, a setorização por atividade deixou o espaço mais organizado e atrativo para o consumidor. “Agora nós temos estrutura para receber todas as famílias de Brasília, todo mundo que gosta de feira, e podemos proporcionar uma condição de trabalho melhor ao feirante, com bancas mais modernas, espaçosas, atendendo à legislação da vigilância sanitária em questão dos animais e trazendo segurança alimentar para os nossos consumidores”, avaliou.

A reconstrução também incluiu a recuperação da área dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco. O ponto de trabalho dos comerciantes foi construído em estrutura mista de concreto e metal, e revestidas com placas de fibrocimento. Além disso, agora conta com sistemas de gás encanado e água individualizados, uma forma de facilitar a administração de cada empreendimento.

A nova estrutura das bancas foi o que mais agradou a feirante Edite dos Santos, 61 anos, sendo 18 dedicados à atividade comercial. Segundo ela, o espaço ficou mais organizado e fácil de higienizar, uma etapa importante para ela, que oferece almoços e lanches. “Hoje está uma maravilha, estou amando. Antigamente aqui era muito sujo e eu tinha vergonha das pessoas virem isso”, contou. “Hoje todo mundo chega e nos elogia, fala bem da feira. Dá muito gosto de trabalhar aqui”, completou.

A feirante Jandira de Lourdes Andrade, 75, não economiza elogios e diz que está contente em poder oferecer um espaço confortável para seus clientes. Ela trabalha no ramo de temperos e chegou na feira em 1968. “Tanto nós feirantes, quanto os nossos clientes, estamos muito felizes, é só alegria. A obra ficou ótima, maravilhosa”, relatou.

Outro antigo motivo de reclamações dos feirantes era o telhado, que foi substituído. A Novacap instalou as telhas metálicas trapezoidal tipo sanduíche com preenchimento antichamas, que garante conforto térmico e mínimo desconforto acústico. Também houve a realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos; instalação do sistema de drenagem e calçadas acessíveis; colocação de piso de granitina e cerâmica; e criação de mezanino para depósito.

E não para por aí. A feira ganhou uma torre d’água com capacidade para 140 mil litros de água, casa de máquinas, câmeras de segurança e sistema de alarme, bem como sinalizações para facilitar o acesso de deficientes visuais e cadeirantes. O palco dos artistas, na praça de alimentação, também foi recuperado.

Visite



A feira fica na praça Padre Roque, na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante, e funciona das 8h às 18h – exceto aos domingos, quando fecha mais cedo, às 15h.