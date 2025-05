Rede pública do DF mobiliza escolas para garantir acesso dos alunos ao Enem 2025

Nesta segunda-feira (26), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram. As escolas públicas do Distrito Federal organizam mutirões nos laboratórios de informática para oferecer suporte direto aos alunos do 3º ano na hora de se inscrever. O procedimento deve ser feito pela Página do Participante até o dia 6 de junho.

Neste ano, uma novidade facilitou o processo: os estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública foram automaticamente isentos da taxa de inscrição, sem a necessidade de solicitar a isenção. O sistema já considera um pré-cadastro feito pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “O Enem é, hoje, a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas, além de possibilitar o ingresso em programas como o SiSU e o Prouni”, destaca o diretor de Ensino Médio da Secretaria de Educação, Euclides Chacon. Ele ressalta que, para muitos alunos, é por meio dessa avaliação que surgem oportunidades que antes pareciam distantes.

Além do ingresso em instituições de ensino, o exame também amplia horizontes e perspectivas. “O bom desempenho pode garantir bolsas e financiamentos em faculdades particulares, o que amplia as chances de formação acadêmica e profissional. O Enem abre portas que vão muito além do vestibular tradicional, e oferece caminhos para quem sonha em cursar uma graduação e mudar a própria realidade”, afirma o diretor.

“Vivemos em uma região periférica, e nosso objetivo é mostrar que é possível chegar à UnB”, diz o diretor do Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia, Ezio de Oliveira

As ações de apoio aos estudantes mostram que o cuidado com a educação está presente em todos os cantos do Quadradinho. O diretor do Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia, Ezio de Oliveira, explicou como a escola tem se preparado para ajudar os alunos a enfrentarem os vestibulares com mais confiança. “A gente começa esse trabalho desde a sala de aula. Os conteúdos programáticos são voltados para o Enem e para o PAS (Programa de Avaliação Seriada). Temos um projeto de provas bimestrais, que são corrigidas automaticamente. Os alunos recebem um boletim de desempenho com a quantidade de acertos e erros”, detalha.

Somente no CEM 01 de Brazlândia, cerca de 350 alunos devem se inscrever no Enem. Lá, os alunos realizam uma prova simulada por bimestre, totalizando quatro provas por ano. Elas são elaboradas nos moldes do Enem e do PAS, separadas por cadernos de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, além da redação. Quando começaram esse projeto, a escola aprovava cerca de 12 a 15 alunos na Universidade de Brasília (UnB). Atualmente, a aprovação dos estudantes chega a 100 por ano, graças a essas metodologias.

“A escola nos ajuda de muitas formas. O que mais noto são os professores, que são excelentes”, diz Pedro Areda

O impacto dessas avaliações, segundo o diretor, é perceptível. “Eles estão esperançosos. Vivemos em uma região periférica, e nosso objetivo é mostrar que é possível chegar à Universidade de Brasília (UnB). Queremos que o aluno de escola pública tenha acesso à universidade pública.”

O estudante Pedro Areda, 17, destaca a estratégia pedagógica adotada pela escola como diferencial na preparação para o Enem. Para ele, a familiaridade com o modelo da prova traz mais segurança no dia do exame. “A gente já viu antes, já teve contato, então cria uma afinidade que faz diferença”. Pedro reconhece o apoio da escola como essencial nesse processo. “A escola nos ajuda de muitas formas. O que mais noto são os professores, que são excelentes. Estão o tempo inteiro tentando ensinar, ajudar, fazer o que podem dentro do que conseguem. Em todas as matérias, em todos os projetos, eles tentam nos preparar da melhor forma possível.”

Alice Oliveira tirou nota 9 na redação, no PAS 1, o que a motivou a se empenhar mais na preparação para conseguir uma vaga em odontologia

Participante ativa das atividades de preparação para o vestibular oferecidas pela escola, a aluna Alice Oliveira, 17, sonha em cursar odontologia. Para ela, as provas aplicadas no colégio são bastante semelhantes às dos cursinhos preparatórios e contribuíram diretamente para um bom desempenho no PAS 1. Foi em uma dessas avaliações que ela tirou nota 9 na redação, resultado que a motivou a levar a preparação mais a sério. Antes disso, nem cogitava tentar uma universidade federal, mas a experiência positiva a levou para essa possibilidade.

Do outro lado da cidade

O Centro Educacional 08 do Gama mantém uma tradição de preparar os estudantes para vestibulares, com foco especial no Enem. A expectativa é que cerca de 100 estudantes do terceiro ano realizem a inscrição para o exame este ano. Segundo o diretor Francisco Sobrinho, a escola inicia esse processo ainda na inscrição, com apoio direto aos alunos. “Fazemos questão de orientar os estudantes durante a inscrição, que acontece no laboratório de informática da própria escola. Monitores e professores acompanham cada passo, pois percebemos ao longo dos anos que uma das maiores dificuldades dos alunos era justamente no momento de se inscrever corretamente”, explica.

A preparação, no entanto, vai muito além desse momento inicial. Desde o começo do ano letivo, os professores trabalham com simulados, correções de redações e conteúdos voltados especificamente para o Enem. Há profissionais que aplicam redações cronometradas e corrigem uma por uma, apontando os erros e orientando os alunos individualmente.

O engajamento dos alunos também é um ponto forte. O CED 8 disponibiliza três espaços para estudo: uma sala dedicada a quem faz cursinhos online, o laboratório de informática com quase 30 computadores e o auditório, que comporta cerca de 40 estudantes. Alguns alunos também utilizam a sala de leitura da biblioteca.

“Eles estão esperançosos, e nosso trabalho é fazer com que se sintam preparados. Inclusive, queremos incentivar ainda mais as inscrições, até porque, este ano, o Enem poderá valer como conclusão do ensino médio. E com a isenção automática da taxa para alunos da rede pública, tudo ficou ainda mais acessível”, completa o diretor.

*Informações de Karol Ribeiro, da Agência Brasília