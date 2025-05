Rede integrada de corregedores se reúne no Distrito Federal

A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) realizou, na última quinta-feira (22), a 1ª Reunião da Rede de Corregedorias do DF, em um esforço para aprimorar os mecanismos de controle interno e fortalecer as práticas disciplinares no âmbito da administração pública. O encontro, sediado no Espaço Sedes Colab, contou com a participação de aproximadamente 30 gestores responsáveis por processos disciplinares em diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

O evento foi aberto pelo controlador-geral do DF, Daniel Lima, que classificou a reunião como um marco na integração das corregedorias. “Ao reunir todos os gestores, estamos criando canais eficientes de comunicação e padronizando boas práticas – fundamentais para um controle interno ágil e transparente”, afirmou Lima.

A coordenação ficou a cargo da subcontroladora de Correição Administrativa, Ismara Roza, que ressaltou a importância de consolidar a rede de corregedorias como um espaço permanente de cooperação. “Mais que um evento, estamos trabalhando por uma rede permanente de cooperação. O compartilhamento de experiências entre as corregedorias permite soluções mais eficientes e uniformidade nos processos disciplinares em todo o GDF”, destacou.

A programação, parte do programa Trilhas de Aprendizagem da CGDF, incluiu palestras técnicas ministradas pelos servidores Elisson Castro, coordenador de Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Fornecedores, e Alessandra Mendes Ferreira, coordenadora de Supervisão do Sistema de Correição. Castro enfatizou a importância do planejamento processual e da definição de cronogramas como estratégias para reduzir prazos, evitar falhas e minimizar custos. Já Alessandra abordou o papel dos cadastros CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) no combate à corrupção.

Outro destaque da programação foi a participação de Bruno Bezerra, da Coordenação de Tomada de Contas Especial da CGDF, que discutiu com os gestores os critérios e pressupostos para a instauração de Tomadas de Contas Especiais (TCEs), procedimento destinado a apurar danos ao erário e identificar responsáveis.

O encontro foi encerrado com um debate técnico entre os participantes, que puderam trocar experiências, apresentar casos de sucesso e compartilhar metodologias inovadoras aplicadas em suas unidades.

Entre os órgãos representados na reunião estavam: Banco de Brasília (BRB), Secretaria de Educação, DF-Legal, Caesb, Metrô-DF, DER, SLU, Secretarias de Justiça, Desenvolvimento Social, Saúde, Transporte e Mobilidade, Obras, Segurança Pública e Administração Penitenciária, além da Procuradoria-Geral do DF, Administração Regional do Guará, Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), Fepecs, Novacap, Casa Civil, Detran-DF, Ceasa-DF, Iases-DF, Polícia Militar, Fundação Jardim Zoológico de Brasília, Procon-DF, Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol e Terracap.

A CGDF pretende dar continuidade à iniciativa, promovendo novos encontros da Rede de Corregedorias ao longo do ano, com foco na capacitação técnica, troca de experiências e consolidação de diretrizes conjuntas para a melhoria da gestão pública distrital.

Com informações da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF)