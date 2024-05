Record Brasília promove 13ª edição do Bora de Bike

A Record Brasília irá promover, neste domingo (19), a 13ª edição do passeio ciclístico Bora de Bike. O evento, que começa às 7h e sai do estacionamento 1 do Parque da Cidade, é uma atividade para toda a família.

O projeto tem como bandeira o maio amarelo e o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como atividade física, meio de transporte, lazer e esporte. Outra causa que será abraçada nesta edição é a inclusão, desta forma o PASSEIO CICLÍSTICO PELA INCLUSÃO, que será realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), se juntará ao Bora de Bike e formaremos um passeio único em prol da conscientização para inclusão das pessoas com diagnóstico de autismo.

Foto: Divulgação

Mais de 200 grupos de ciclistas participarão do passeio. Esta edição tem expectativa de receber mais de 6 mil pessoas. Os apresentadores da emissora serão os puxadores da multidão de participantes, animando, organizando e proferindo palavras de incentivo por um trânsito mais seguro para os ciclistas e a importância da inclusão.

Devido ao grande sucesso da última edição, que foi realizada em dezembro de 2023, o trajeto pelo Parque da Cidade será repetido. Será uma grande volta contornando o Parque da Cidade, quase 10km de percurso. Além disto, o evento contará com sorteios de prêmios, música, alongamento e muito mais.

As inscrições serão feitas por meio do site, entre os dias 10 e 19, para os primeiros 3.000 inscritos será disponibilizado um kit contendo: camiseta, garrafinha e sacochila. O kit deverá ser retirado no Atacadão Dia a Dia no SIA Qd. 05 Lote 55 – em frente a pista da EPIA, na sexta-feira (17/05) que antecederá o evento, por meio da doação de 1 caixa de máscaras ou 1 caixa de luvas, ou 1 pacote de fraldas tamanho G, ou 1kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão coletados, avaliados e distribuídos pelo Mesa Brasil para instituições idôneas que fazem atendimento a crianças com diagnóstico de autismo.