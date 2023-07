Recadastramento de usuários otimiza atuação da rede pública de saúde

Esse foi um dos pontos destacados pela secretária de Saúde em entrevista nesta quarta (12). Ela falou, ainda, sobre a aquisição de novos equipamentos para a rede e outros temas

Com 609 equipes de Estratégia Saúde da Família (eSF) para atender a população do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES) aposta na plataforma do RecadastraSUS-DF para otimizar a cobertura da Atenção Primária e garantir o recebimento de recursos federais para ampliar o número de equipes.

“Hoje, cada equipe de eSF atende cerca de 3,5 mil a 4 mil habitantes. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seus dados atualizados. O DF possui uma população de 3,2 milhões e estimamos que 75% desta população dependa do SUS [Sistema Único de Saúde]”, explicou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, em entrevista ao CB Poder, da TV Brasília, nesta quarta-feira (12).

Lucilene destacou que o DF recebeu um reforço de 42 novos médicos do programa Mais Médicos, lotados em regiões da capital com maior vulnerabilidade social. E a secretária conta com o RecadastraSUS-DF para melhorar a comunicação com os usuários e tornar mais efetiva a atuação da rede pública de saúde, além de aperfeiçoar diversos serviços, como agendamentos de consultas, exames e cirurgias.

“O recadastramento pode ser feito em qualquer Unidade Básica de Saúde [UBS], pelo Disque 160, opção 5, ou pela internet. Simplificamos para melhorar o acesso à população”, afirma.

Equipamentos

Entre as medidas que a gestora tem tomado na SES, está a aquisição de novos equipamentos que oferecem mais parâmetros e segurança nos procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Ao todo, 64 novos aparelhos, com investimento de R$ 18 milhões, reforçam a rede.

Questionada sobre a situação contratual com a empresa que fornece alimentos às unidades administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), a secretária esclareceu que não há falta de alimentação nos hospitais da rede. Além disso, no próximo dia 22, haverá a abertura de proposta e, no dia 31, o contrato com a atual empresa será encerrado.

Sobre a Portaria nº 244, de 6 de julho de 2023, Lucilene afirmou que os servidores da SES que estão desempenhando suas atividades funcionais no IgesDF terão 45 dias para manifestar interesse pela remoção a outra unidade da pasta. Médicos, odontólogos, enfermeiros, especialistas e demais membros que compõem a equipe técnica assistencial, cuja prestação de serviço especializado seja realizada exclusivamente no Hospital de Base (HBDF) ou no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), não têm obrigação de se manifestarem.

“Sabemos que o HBDF é uma escola e não temos interesse algum em mudar este perfil, pois há servidores com extrema especialização e há muitos residentes. Vamos manter o nível de alta complexidade que existe na unidade e continuar dando a melhor assistência à população”, finalizou a gestora.

A SES vem trabalhando para a reposição de seus quadros por meio de ampliação de carga horária, trabalho por tempo determinado (TPD), mudança de especialidade na qual a reserva de profissionais tem carência de longa data, além de promover concurso público.

Com informações da Agência Brasília