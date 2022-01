Reajuste na CIP bate no bolso do consumidor de energia no DF

O aumento de 10,94% indica que, se o consumir pagou R$ 100 com valores da tabela passada, passará a pagar R$ 110,94

O Governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (20), um aumento na conta de luz, devido a novos valores da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

A taxa teve um reajuste de 10,94% em comparação com os preços de 2021, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

A taxa mensal varia de acordo com a faixa de consumo de energia e do tipo de consumidor (residencial, comercial, industrial e Poder Público). O valores são menores para imóveis residenciais.

Embaixadas e consulados estrangeiros, assim como as unidades consumidoras que servirem de residência aos agentes diplomáticos no Brasil, estão isentos do pagamento da CIP, desde que haja reciprocidade de tratamento ao governo brasileiro e seus funcionários no país de origem.

Os novos consumidores pagarão a CIP proporcionalmente ao número de meses restantes de 2022, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 dias.