Menu
Brasília
Busca

RE.FEITA: Movimento no Guará oferece serviços gratuitos para mulheres

Projeto de moradora do DF promove tratamento dentário, atendimento psicológico e serviços de beleza

Elisa Costa

20/11/2025 20h45

whatsapp image 2025 11 20 at 19.40.56

Material cedido ao jornal

Nesta sexta-feira (21), ocorre na Igreja Caçadores de Deus, no Guará I, às 20h, o primeiro encontro do movimento RE.FEITA, criado por Danielle Araújo, moradora do Distrito Federal que busca ajudar mulheres em diversas esferas. Com o intuito de mostrar que é sempre possível recomeçar, o movimento oferece tratamento dentário, atendimento psicológico e serviços de beleza, tudo gratuito.

A iniciativa também recebe doações, como cestas básicas, roupas e sapatos, que serão coletadas pela equipe e sorteadas para as mulheres que vão aos encontros. Para o ano que vem, o intuito é abrir uma turma de alfabetização já que, para a fundadora Danielle, é por meio dela que as pessoas conseguem acessar o conhecimento e a verdade.

whatsapp image 2025 11 20 at 19.40.55
Material cedido ao jornal

“O RE.FEITA não nasceu só da minha história, mas da história de muitas mulheres que fui encontrando. Percebi que, mesmo com vidas diferentes, a dor é parecida, a gente carrega perdas, traumas, decepções e vai guardando tudo até sufocar. Aprendi que o que machuca menos é aquilo que a gente não carrega sozinho”, explica Danielle ao Jornal de Brasília.

“O desejo de ajudar mulheres sempre esteve no meu coração. O movimento é para mulheres reais, imperfeitas, cansadas, que erram, choram, sentem vergonha da própria dor, mas só querem se conectar, transformar tudo em propósito e saber que nunca estiveram sozinhas”, completa.

Danielle Araújo reforça ao JBr que o RE.FEITA também recebe ajuda de voluntários para manter o movimento ativo. Quem quiser ajudar de qualquer forma, pode contatar a organização pelo Instagram @re.feita.oficial, onde também há informações adicionais sobre a iniciativa e onde será divulgada a data dos próximos encontros.

Diante da vontade de acolher e reconstruir a história de mulheres, Danielle convida aquelas que sentirem o convite tocar no coração. Para participar dos encontros basta comparecer ao local ou entrar em contato pelo Instagram, para tirar dúvidas. Qualquer mulher é bem-vinda. “Não tem perfil, não tem regra, não tem ‘tipo certo’. Se doeu, se marcou, se mexeu com você, você cabe aqui”, esclarece Danielle.

SERVIÇO:Movimento RE.FEITA


Onde: QI 8, conjunto F, lote 5 – Guará I – Igreja Caçadores de Deus
Horário: 20h
Instagram: @re.feita.oficial

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado