RE.FEITA: Movimento no Guará oferece serviços gratuitos para mulheres

Nesta sexta-feira (21), ocorre na Igreja Caçadores de Deus, no Guará I, às 20h, o primeiro encontro do movimento RE.FEITA, criado por Danielle Araújo, moradora do Distrito Federal que busca ajudar mulheres em diversas esferas. Com o intuito de mostrar que é sempre possível recomeçar, o movimento oferece tratamento dentário, atendimento psicológico e serviços de beleza, tudo gratuito.

A iniciativa também recebe doações, como cestas básicas, roupas e sapatos, que serão coletadas pela equipe e sorteadas para as mulheres que vão aos encontros. Para o ano que vem, o intuito é abrir uma turma de alfabetização já que, para a fundadora Danielle, é por meio dela que as pessoas conseguem acessar o conhecimento e a verdade.

Material cedido ao jornal

“O RE.FEITA não nasceu só da minha história, mas da história de muitas mulheres que fui encontrando. Percebi que, mesmo com vidas diferentes, a dor é parecida, a gente carrega perdas, traumas, decepções e vai guardando tudo até sufocar. Aprendi que o que machuca menos é aquilo que a gente não carrega sozinho”, explica Danielle ao Jornal de Brasília.

“O desejo de ajudar mulheres sempre esteve no meu coração. O movimento é para mulheres reais, imperfeitas, cansadas, que erram, choram, sentem vergonha da própria dor, mas só querem se conectar, transformar tudo em propósito e saber que nunca estiveram sozinhas”, completa.

Danielle Araújo reforça ao JBr que o RE.FEITA também recebe ajuda de voluntários para manter o movimento ativo. Quem quiser ajudar de qualquer forma, pode contatar a organização pelo Instagram @re.feita.oficial, onde também há informações adicionais sobre a iniciativa e onde será divulgada a data dos próximos encontros.

Diante da vontade de acolher e reconstruir a história de mulheres, Danielle convida aquelas que sentirem o convite tocar no coração. Para participar dos encontros basta comparecer ao local ou entrar em contato pelo Instagram, para tirar dúvidas. Qualquer mulher é bem-vinda. “Não tem perfil, não tem regra, não tem ‘tipo certo’. Se doeu, se marcou, se mexeu com você, você cabe aqui”, esclarece Danielle.

SERVIÇO:Movimento RE.FEITA



Onde: QI 8, conjunto F, lote 5 – Guará I – Igreja Caçadores de Deus

Horário: 20h

Instagram: @re.feita.oficial