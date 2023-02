R$ 24 milhões de emendas parlamentares já estão disponíveis para a Saúde

A destinação de emendas para as cirurgias foi solicitada aos distritais no dia 14 deste mês

Os R$ 24 milhões provenientes de emendas parlamentares solicitados pela governadora em exercício Celina Leão para a realização de um mutirão de cirurgias já estão disponíveis, segundo edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (23). O montante se somará a recursos federais no valor de R$ 12 milhões. A destinação de emendas para as cirurgias foi solicitada aos distritais no dia 14 deste mês.

O aporte será destinado a procedimentos em ortopedia, com cirurgias de membros superiores e inferiores (pé e tornozelo), e nas áreas de urologia, histerectomia (remoção do útero), colecistectomia (retirada da vesícula biliar) e proctologia. As cirurgias de oftalmologia também serão impulsionadas, em especial as operações de catarata, pterígio e pálpebras.

“Esta é uma visita de gratidão, de agradecimento aos 24 deputados distritais que estão colaborando com a Secretaria de Saúde. Vamos conseguir reduzir a fila de cirurgias em mais da metade”, afirmou Celina Leão. “Também aproveitamos o encontro para conversar sobre as medidas que o Governo do Distrito Federal está tomando para fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde)”.

De acordo com o que disse a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio ao participar da reunião do dia 14, o plano é realizar os primeiros 10 mil procedimentos custeados pelas emendas parlamentares já no final de março. “Vamos começar pelas cirurgias de menor complexidade”, informou. “Levaremos em consideração o tempo de fila e a gravidade da doença, sempre usando o Complexo Regulador de Saúde para dar transparência ao processo”.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília