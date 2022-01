Quinta-feira (20) tem vagas com salários de até R$ 7 mil

Há três vagas para mecânico de diesel e eletricidade, que tenha ensino médio completo, com salário de R$ 3.200,00

Novas oportunidades de emprego para quem procura uma vaga no Distrito Federal. Esta quinta-feira (20) começa com boas oportunidades nas agências do trabalhador para profissionais do ramo automotivo. Há três vagas para mecânico de diesel e eletricidade, que tenha ensino médio completo, com salário de R$ 3.200,00, mais benefícios, e três para motorista de furgão, com remuneração de R$ 3.500,00, mais benefícios.

Na mesma área, há ainda uma chance para lanterneiro de automóveis (reparação), pagando R$ 2.000,00, mais benefícios; e três oportunidades para mecânico de diesel e eletricidade, cujo salário é de R$ 3.200,00, mais benefícios. Além dessas, há duas vagas para mecânico eletricista e mecânico de máquinas pesadas, com salários que variam de R$ 1.212,00 a R$ 2.706,00, mais benefícios.

Não faltam, também, oportunidades em outras áreas, para profissionais com diferentes níveis de escolaridade. Para pesquisador de informações de rede, com ensino médio completo, por exemplo, são 23 chances, com proventos de R$ 1.212,00, mas benefícios.

Para psicólogo do trabalho, com formação em psicologia, são duas vagas que pagam salário de R$ 7.067,00, mais benefícios, e outras três vagas estão abertas para supervisor de construções e manutenção, com salário de R$ 2.000,00, mais benefícios. Fique atento e pesquise, pois uma das vagas pode ser a sua.

Para conferir as especificações os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas, podem ir a uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no Distrito Federal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, o interessado pode deixar o currículo em uma das unidades ou se cadastrar no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe em seu perfil for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

*Com informações da Agência Brasília