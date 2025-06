Quinhentas crianças participam de programa de educação ambiental na Feira do Livro de Brasília

Cerca de 500 crianças de escolas públicas do Distrito Federal participaram, nesta quinta-feira (12), de uma aula-espetáculo promovida pelo programa Adasa na Escola, durante a 38ª Feira do Livro de Brasília. Realizada na tenda geodésica do evento, a atividade abordou, de forma lúdica e interativa, temas como o uso racional da água e o descarte correto de resíduos sólidos.

A apresentação contou com contação de histórias, músicas, mascotes e atividades pedagógicas que capturaram a atenção do público infantil. Com o tema central “Guardiões da Água”, a proposta incentivou os estudantes a adotarem práticas sustentáveis no dia a dia e a atuarem como multiplicadores dentro e fora do ambiente escolar. Ao final, todos receberam a cartilha dos Guardiões da Água, reforçando as mensagens de educação ambiental hídrica e sanitária.

Criado em 2010, o Adasa na Escola é uma iniciativa da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF). O programa já alcançou mais de 354 mil alunos em mais de 770 visitas a escolas da capital, consolidando-se como uma das principais ações de educação ambiental voltadas ao público infantojuvenil no DF.

Presente no evento, o secretário do Meio Ambiente do DF, Gutenberg Gomes, destacou a importância de formar cidadãos conscientes desde a infância. “A sensibilização das novas gerações para o uso consciente da água e o cuidado com o meio ambiente é essencial. Programas como o Adasa na Escola formam multiplicadores e ajudam a construir uma cultura de sustentabilidade que se reflete nas famílias e na sociedade”, afirmou.

O diretor-presidente da Adasa, Raimundo Ribeiro, ressaltou o papel do universo lúdico na construção do conhecimento. “Queremos encantar os pequenos e fomentar desde cedo a formação da consciência ambiental e mudanças nos hábitos de consumo”, declarou.

A ação integra as atividades da Feira do Livro de Brasília, reafirmando a educação como ferramenta de transformação social e ambiental.

Com informações da Adasa