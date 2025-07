Quem é Guilherme Sigmaringa, novo presidente do PT-DF

Após apuração que se estendeu até próximo da meia-noite deste domingo (6), milhares de militantes do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) elegeram o novo presidente regional da sigla: o jovem Guilherme Sigmaringa Seixas. Com apoio dos quatro parlamentares e de importantes nomes da legenda, ele ultrapassou os 50% necessários para vencer em primeiro turno e será declarado presidente nesta segunda-feira pelo diretório brasiliense.

Guilherme Sigmaringa é profissional de Relações Governamentais e Comunicação Política. Ele trabalha no monitoramento de processos legislativos, com foco em políticas públicas e estratégia político-partidária.

Especialista em comunicação eleitoral, foi coordenador de comunicação da campanha de Rosilene Corrêa ao Senado Federal nas eleições de 2022. Sigmaringa também atua como consultor e analista político, na área de produção de diagnósticos estratégicos e mapeamento de cenário para organizações públicas e privadas.

Foi assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado e é membro do Diretório Regional do PT no Distrito Federal, com forte inserção no debate político local e nacional.

Herança política

O novo presidente Guilherme Sigmaringa nunca disputou cargos eletivos antes. O presidente eleito vem de uma família com forte histórico político e jurídico. Ele é neto de Antonio Carlos Sigmaringa Seixas, um advogado renomado localmente, e filho de Luiz Carlos Sigmaringa, ex-deputado federal e considerado um dos petistas locais com maior proximidade ao ex-presidente Lula.

Seu pai, Luiz Carlos Sigmaringa, conhecido como “Sig”, tinha grande influência em Brasília e era reconhecido por sua participação na indicação de diversos ministros de tribunais superiores, mesmo sem nunca ter ocupado funções na hierarquia partidária antes de falecer em 2018, como definiu a coluna Do Alto da Torre, do jornalista Eduardo Brito.