Quase cinco mil são vacinados nesta terça-feira (23)

Nesta terça, 391 vacinaram a primeira dose e 4.449 foram imunizados com a segunda dose

28.240 pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. A última atualização foi feita às 19h desta terça-feira (23), no Vacinômetro da Secretaria de Saúde.

116.995 pessoas receberam apenas a primeira dose até o momento. A Coronavac exige que ela seja aplicada em até 28 dias após a primeira; já a de Oxford tem um prazo maior — 90 dias. Nesta terça, 391 vacinaram a primeira dose e 4.449 foram imunizados com a segunda dose.

As regiões central e sudoeste do DF vêm sendo vacinada com mais frequência. Ressalta-se que, atualmente, a vacinação está restrita para alguns grupos prioritários. São eles:

Idosos com 79 anos ou mais;

Indígenas;

Profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19;

Idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, bem como os cuidadores destes idosos e destas pessoas.