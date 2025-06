Quarta do Cidadão da DPDF leva atendimento jurídico gratuito a homens em situação de vulnerabilidade

A nona edição da Quarta do Cidadão, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), levará inclusão e cidadania a homens em situação de vulnerabilidade. A iniciativa será realizada na quarta-feira (18), das 9h às 15h, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. O projeto permanente transforma o espaço público em um verdadeiro ponto de cidadania, dignidade e escuta ativa.

Com o apoio de diversos parceiros, a DPDF oferece atendimento jurídico gratuito, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, exames de DNA, além de assistência social, serviços de saúde, corte de cabelo, encaminhamento profissional e distribuição de lanches. A cada edição, novos parceiros são firmados para unir esforços e ampliar a prestação de diversos serviços para o público do evento.

Desde a primeira edição, realizada em agosto de 2024, foram contabilizados mais de 3,2 mil atendimentos. Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o projeto reflete o compromisso da instituição com a transformação social. “O intuito é garantir que todos tenham acesso às oportunidades necessárias para uma vida digna, fortalecendo os laços familiares e comunitários e melhorando a saúde mental e emocional dos atendidos”, afirmou.

Para o chefe da Assessoria Especial da DPDF e coordenador do evento, Celso Murilo de Britto, a Quarta do Cidadão é fundamental para assegurar direitos básicos e promover a cidadania, beneficiando pessoas que, muitas vezes, não conseguem acessar o Sistema de Justiça de outra maneira. “A cada edição, a Quarta do Cidadão reafirma seu papel como espaço de transformação e acolhimento. Mais do que resolver demandas jurídicas, a iniciativa resgata a dignidade, fortalece vínculos e contribui para a reintegração social de pessoas invisibilizadas pelo sistema”, explicou.

Morador do Areal, Yuri Sousa, 19, participou da primeira edição da iniciativa, realizada em agosto de 2024, para fazer exame de paternidade. Para ele, a ação é valiosa, pois proporciona clareza e segurança e uma série de benefícios para os pais e para a criança. “As dúvidas e as incertezas podem causar desconforto emocional e psicológico para todos ao longo do tempo. Realizar o teste de paternidade é um passo fundamental para assegurar os direitos e deveres do pai e da criança”, afirmou o lavador de carros.

O peruano Juan Portal, 55, esteve na Quarta do Cidadão em busca de apoio para regularizar sua documentação. Morador do Paranoá e ambulante, ele conta que, há anos, enfrentava dificuldades por não ter os documentos necessários para acessar serviços básicos, como saúde e assistência social. “Trabalho todos os dias para me sustentar, mas sem documentos, tudo fica mais difícil. Não conseguia abrir conta em banco, nem ter acesso a benefícios que poderiam me ajudar. Após o atendimento hoje, finalmente resolvi a minha situação e tenho mais segurança para seguir em frente”, comemorou.

Entre os serviços prestados, estão orientações e apoio ao trabalhador desempregado, corte de cabelo e barba, realização de testes de glicemia, vacinação e exames de vista.

*Com informações da DPDF